Fase 2: prime uscite nelle aree verdi, nei parchi e nei giardini nella Granda, ma non tutti insieme

Il DPCM 26 aprile 2020 consente dal 4 maggio scorso le prime passeggiate oltre i 200 metri da casa, attività motoria e sportiva con l’apertura di parchi e giardini, ma in caso di mancato rispetto delle regole i sindaci potranno chiudere questi siti, soprattutto se rilevano assembramenti. Mascherine indossate correttamente e gel igienizzante per le mani o guanti monouso ci devono accompagnare per tutto il percorso e, se la nostra meta è troppo affollata, bisognerà essere responsabili e cambiare itinerario. Massima prudenza sia nel camminare che nel pedalare e guidare, per evitare incidenti e dover ricorrere a cure mediche con relativo sovraccarico del sistema sanitario.



Molti raccomandano di rimanere ancora a casa. Info: www.governo.it/it/faq-fasedue



Parchi e giardini

Ecco alcuni dei parchi e dei giardini che dovrebbero essere aperti nel fine settimana, salvo chiusure decise dai sindaci per affollamenti eccessivi e mancato rispetto del distanziamento sociale. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto (picnic, barbecue…) e rimangono ancora chiuse le aree giochi per i bimbi.



A Cuneo, in attesa che si aprano i siti culturali, si può fare una bella passeggiata anche lungo tutto il Viale Angeli che fino al 17 maggio sarà isola pedonale, unico modo, questo, per garantire il distanziamento tra le persone che hanno ricominciato a frequentare questa bella area della città. Sarà in questo modo possibile separare fisicamente i runner e i ciclisti, ai quali saranno dedicate le corsie stradali nelle due direzioni di marcia, dai pedoni che potranno quindi camminare lungo gli attuali percorsi pedonali e ciclopedonali sui marciapiedi e i controviali. L’intero tratto sarà presidiato dagli agenti della Polizia Municipale.



Consulta le regole della #ripartenzaresponsabile nell’area #CORONAVIRUS del sito del Comune di Cuneo: www.comune.cuneo.it



Si potrà nuovamente andare nel Parco Fluviale Gesso Stura, chiuso dal 21 marzo, ma anche in quest’area sarà necessario rispettare le regole prescritte dall’Amministrazione Comunale, per non incorrere in sanzioni. Per saperne di più vai consulta la pagina dedicata: www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/05/05/nuove-regole-per-laccesso-al-parco-fluviale-1.html

Per conoscere il parco nei suoi aspetti naturalistici, i sentieri che puoi percorrere a piedi o in bici vai sul sito: www.parcofluvialegessostura.it/



Attività motoria in montagna e in collina



Sempre il DPCM del 26 aprile consente l’attività motoria da soli o distanziati in località che possono essere raggiunte con mezzi pubblici o propri, ma sempre nell’ambito della Regione Piemonte.



Valgono anche qui le regole per parchi e giardini: responsabilità e prudenza, anche nel raggiungere il punto di partenza con l’auto per evitare scontri con gli animali selvatici, come caprioli o cinghiali, resi meno timidi dall’assenza dell’uomo nei territori collinari e montani.



Particolare attenzione deve essere rivolta allo stato dei sentieri, alcuni di essi, non più soggetti a manutenzione, causa il lockdown, sono invasi da arbusti ed erbacce. L’Ecomuseo delle Rocche del Roero (www.ecomuseorocche.it), ad esempio, informa che, al momento, la rete sentieristica non è totalmente praticabile. Dal sito si legge che risultano con certezza ancora chiusi: Sentiero della Rocca del Serro e Sentiero Livio Venturino di Montaldo Roero, S2-Sentieri degli Asfodeli di Sommariva Perno, e il Sentiero del Tasso e il Sentiero del Trifolao di Vezza d'Alba.

Per scoprire se puoi percorrere i sentieri segui gli aggiornamenti sulla pagina: www.facebook.com/EcomuseoRocche



La Valle Maira offre tante opportunità per fare camminate tra le ricche fioriture del mese di maggio; sono tanti i sentieri da percorrere in sicurezza con vari livelli di difficoltà: tra questi il “Sentiero dei ciclamini” che, con partenza e arrivo a Macra, tocca diverse borgate tra cui Camoglieres, per un totale di 9 chilometri circa.

Il sindaco del paese ha emesso un’apposita ordinanza che impone agli escursionisti di percorrere l’anello obbligatoriamente a senso unico poiché la larghezza del sentiero non consente di incrociare altri escursionisti in sicurezza, con il risultato che non si riuscirà a rispettare la regola del distanziamento tra le persone. Il sentiero sarà percorribile soltanto in un’unica direzione, con partenza base dalla borgata capoluogo Bedale di Macra in direzione delle borgate Langra e Caricatori, per poi proseguire in direzione Camoglieres e da questa ritornare alla borgata capoluogo Bedale. Info: www.facebook.com/Comune-di-Macra



Nelle aree protette delle Alpi Marittime sarà nuovamente possibile praticare attività motorie e sportive e, a questo proposito, l’Ente auspica prudenza e rispetto delle norme stabilite a livello nazionale, regionale e, in qualche caso comunale, per la prevenzione dal contagio del Covid-19.



L’attuale regolamentazione, in vigore sino al 17 maggio, consente solo le attività di giornata e non i pernottamenti. Escursionisti e alpinisti sono invitati a non utilizzare i locali invernali dei rifugi e dei bivacchi se non in caso di emergenza.

Nella scelta degli itinerari va tenuto in considerazione che alle quote medio-alte, in particolare sui versanti settentrionali, si trovano ancora condizioni invernali.

Al momento attuale nei paesi i visitatori trovano aperti i negozi di generi alimentari e alcune strutture che si sono organizzate per il servizio da asporto.

Anche in queste zone è vietata ogni forma di assembramento di persone, l'attività sportiva o motoria va praticata individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. È necessario essere muniti di mascherina e di guanti per ogni eventualità e per entrare in ambienti chiusi (acquisti, servizi igienici…).

Info: www.areeprotettealpimarittime.it



Da ricordare che il primo cittadino di Entracque ha emesso un’ordinanza per le attività e i comportamenti da adottare nel concentrico fino al 17 maggio da consultare sulla home page di www.comune.entracque.cn.it, in particolare si vieta l’attività motoria e sportiva nell’abitato a meno di 100 metri dalle abitazioni e si chiede di indossare la mascherina nell’attraversare il paese.



Il Bike Park Tajarè è situato in bassa Valle Stura, interessa i comuni di Gaiola, Valloriate, Moiola, Rittana e Roccasparvera, un vero e proprio paradiso per i bikers che qui possono affrontare diversi percorsi e trovare quello più adatto alle loro abilità. Da lunedì è nuovamente possibile pedalare sui percorsi segnalati; tutti i tracciati sono aperti, tranne quello arancione “Ortiga e Alpe”. A causa dei forti venti di fine gennaio, si sono verificate numerose cadute di alberi sotto il Colle dell’Ortiga e nel bosco tra il Colle stesso e l’Alpe di Rittana. Valgono alcuni obblighi di buon senso: usare i diversi parcheggi in modo da evitare assembramenti (zona piazzetta, controviale SS direzione Cuneo, a centro e fondo Gaiola), pedalare soli evitando raggruppamenti, non stare in scia, mantenere minimo due metri di distanza dagli altri ciclisti, usare fazzoletti monouso e occhiali, portate mascherina, guanti e gel, a fine giro igienizzare casco, guanti e borraccia.



Dal sito ci informano che saremo tutti, chi più, chi meno, un po’ fuori forma… quindi cerchiamo di non forzare in salita ed essere prudenti in discesa: andiamo per gradi usando il cervello e non solo le gambe. Info: https://tajare.it



Chi non conosce le Panchine Giganti (o Big Bench) progettate da Chris Bangle? Le Panchine Giganti sono spesso conosciute per immagini, ma una volta che si siede su una di esse e si prova la sensazione di godersi la vista come se “si fosse di nuovo bambini”, si vive un’esperienza intensa legata anche al paesaggio che la circonda.

La prima Grande Panchina con questo particolare disegno è stata realizzata nel 2010 da Chris Bangle sul terreno della Borgata a Clavesana, sua residenza e studio, come installazione affacciata sul paesaggio e accessibile ai visitatori.



Nel corso degli ultimi anni, altre panchine ufficiali sono state costruite in zone vicine e fuori dal Piemonte, senza fondi pubblici, solo grazie a sponsor privati. Chris Bangle ha fornito gratuitamente disegni e indicazioni ai costruttori delle panchine, chiedendo come unica condizione che fossero poste in un punto panoramico, su un terreno accessibile al pubblico e alcune di esse sono inserite in percorsi sentieristici.

Al momento l’emergenza Covid ha bloccato l’inaugurazione di alcune panchine, ma molte altre sono pronte per darci l’emozione di tornare bambini.



Info: www.facebook.com/BIGBENCHCOMMUNITYPROJECT.ORG e cerca le Panchine Giganti anche sul sito: https://bigbenchcommunityproject.org/.



Per chi rimane a casa



Per visitare con maggior consapevolezza la bella città di Cuneo è consigliabile vedere il video realizzato dalla Consulta Giovanile del Comune che, per raccontare la città e le sue bellezze, si sviluppa come una passeggiata. Partendo dal centro storico, prosegue fino alla parte alta della città, soffermandosi sui luoghi più caratteristici e significativi. Speciali contributi del Museo Casa Galimberti, dell’Istituto Storico della Resistenza, della Casa del Quartiere Donatello e del Parco Fluviale Gesso e Stura completano un curioso viaggio in grado di riportare alla mente scorci tipici di Cuneo e di incuriosire grazie a storie e curiosità.

Il video “Quattro passi per Cuneo” è presente sulla pagina YouTube e Facebook della Consulta Giovanile di Cuneo. Info: www.facebook.com/Consulta-Giovanile-Cuneo



Sono tanti i paesi della Provincia di Cuneo con centri storici caratteristici e beni artistici e architettonici da scoprire. Nella Granda sono nate associazioni con la finalità di valorizzare territori ricchi di cultura, storia, natura, arte e gusto; tra queste vi è Octavia, rete di piccoli comuni che invita a scoprire le terre del marchesato, dove piccoli e grandi tesori vengono conservati con attenzione. Riunisce piccoli comuni, a metà strada tra la pianura e la collina, realtà attraversate dal Po e con una fantastica vista del Monviso. Borghi che, pur diversi tra loro per storia, economia e geografia, sono accomunati dall’autenticità e dalla voglia di lasciarsi scoprire con un turismo lento ed ecosostenibile.



Sulla pagina Facebook dell’associazione vengono proposti video dei paesi con la loro storia e tante curiosità. Segui i consigli di Octavia su: www.facebook.com/AssociazioneOctavia/

Info: https://associazioneoctavia.com



Da venerdì 8 maggio alle 21 fino a domenica 10 maggio alle 24, sulla pagina Facebook di “Santibriganti teatro” è possibile vedere gratuitamente lo spettacolo “Fratelli in fuga”, interpretato da Luca Busnengo e Andrea Fardella. La pièce per ragazzi racconta di Lorenzo e di suo fratello Michele, affetto da sindrome autistica, che, durante una notte piena di imprevisti e difficoltà, di paure ed emozioni, ma anche di divertimento, riusciranno a scoprire che il loro è un legame speciale e tale resterà per sempre. L’associazione Santibriganti ha avviato questa iniziativa virtuale denominata “Home suite home”, che permette, tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, di vedere uno degli spettacoli storici della compagnia. La rassegna è gratuita, ma permette, a chi lo desidera, di effettuare una donazione a Medici senza frontiere. Un’altra iniziativa virtuale promossa da Santibriganti sulle pagine Facebook è “Pillole di bellezza”, una serie di letture delle opere di grandi autori. Info: www.facebook.com/santibriganti.teatro