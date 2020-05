A Cuneo dal 18 maggio ripartirà la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata

I numeri dell’emergenza a Cuneo aggiornati a ieri - 311 persone positive, 43 decessi e 84 persone guarite - sottolineano che è indispensabile continuare a rispettare attentamente le misure di contenimento, per non vedere vanificati i risultati dei sacrifici fatti fino ad oggi. In questi giorni abbiamo goduto di maggiori libertà, ma continuiamo a comportarci responsabilmente, manteniamo le distanze sociali, evitiamo gli assembramenti e indossiamo la mascherina.

Per informazioni e chiarimenti di carattere non sanitario, è sempre attivo il numero unico 0171.44.44.44. Dall’inizio dell’emergenza, il centralino ha ricevuto oltre 7000 telefonate, 1279 nei soli ultimi 5 giorni, con una media di oltre 250 chiamate al giorno e un picco di 321 chiamate nella giornata di mercoledì 6 maggio.

Lunedì 18 maggio, insieme alla ripresa di tante attività economiche (salvo diverse disposizioni governative o regionali), ripartirà anche la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata sospesa prima dell’emergenza per evitare assembramenti. In settimana saranno comunicati il calendario e le modalità di ritiro che verrà gestito in piena sicurezza per gli operatori e per i cittadini.

Si segnala inoltre che, a partire da oggi, grazie alla collaborazione con la Polizia di Stato, saranno aumentati i controlli sul territorio con pattuglie fisse anche sul Viale Angeli e al Parco Fluviale.