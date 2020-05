A Vezza da oggi pomeriggio apre il cimitero: saranno presenti i volontari della Protezione Civile

In attesa delle disposizioni governative del prossimo 18 maggio l'amministrazione comunale di Vezza d'Alba in accordo con la Protezione Civile ha deciso di riaprire il cimitero comunale per due pomeriggi a settimana: sabato 9 e domenica 10 maggio dalle ore 14 alle 18.

Le visite saranno consentite nel rispetto delle regole di sicurezza anti contagio, dal divieto di assembramenti al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Per assicurare il distanziamento sociale all'interno del camposanto, atto richiesto e dovuto, è stata predisposta la presenza dei volontari della Protezione Civile tramite una turnazione. Sempre per motivi di sicurezza non saranno disponibili gli innaffiatoi comuni.

Sarà invece possibile attingere l'acqua per i fiori con un contenitore personale posizionandolo dal distributore collocato vicino al cinerario. L'accesso al cimitero sarà possibile esclusivamente indossando mascherina e guanti.

"Il cimitero era stato pulito e messo in ordine dal gruppo Alpini locale prima di Pasqua. Avendo un solo camposanto abbiamo atteso le disposizioni governative e atteso l'andamento della situazione sanitaria in paese. Dopodiché essendo diminuiti i casi positivi nel nostro territorio e avendo la disponibilità dei volontari, abbiamo accolto le richieste dei cittadini che desideravano portare un fiore, un saluto, una preghiera ai propri cari".