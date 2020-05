Coronavirus, papa Francesco ha pregato per soccorritori e volontari della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

“Preghiamo per le persone che lavorano in queste benemerite istituzioni. Il Signore benedica il loro lavoro che fa tanto bene”. Lo ha detto papa Francesco nell’introduzione della Messa celebrata a Casa Santa Marta venerdì 8 maggio nel giorno della Supplica alla Madonna di Pompei e in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dallo slogan ‘Keep clapping’.

Più tardi, durante l’omelia, commentando un passo del Vangelo (Gv 14,1-6), Bergoglio ha sottolineato che “La consolazione del Signore non è anestesia, non inganna e ci apre le porte della speranza. La vera consolazione del Signore è sempre con la vicinanza, la verità è la speranza. In silenzio, ma c’è sempre. Non usa parole vuote”.

E ancora: “Il Signore torna ogni volta da qualcuno di noi in cammino per andarsene da questo mondo: ‘verrò e ti prenderò’. Non dice ‘non soffrirete’, dice che è vicino. Non è facile lasciarsi consolare dal Signore. Nei momenti brutti tante volte ci arrabbiamo, chiediamo la grazia di imparare a lasciarci consolare dal Signore”.

Concludendo: “La vera consolazione del Signore è sempre con la vicinanza, verità e speranza”.