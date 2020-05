Coronavirus: tutti negativi gli oltre 100 tamponi eseguiti alla casa di riposo di San Michele Mondovì

San Michele Mondovì si è risvegliata con il sorriso nella mattinata di oggi, sabato 9 maggio 2020: sono infatti pervenuti gli esiti dei test virologici eseguiti sugli ospiti e sul personale della casa di riposo "San Michele Arcangelo" e il risultato è davvero da incorniciare.

Nessuno dei 67 anziani e dei circa 50 lavoratori sottoposti a tampone ha contratto il Coronavirus e questa, alla luce dei numerosi focolai sviluppatisi nelle RSA di tutto il Piemonte (e non solo, purtroppo), è una notizia meritevole di essere celebrata.

Entusiasta il sindaco, Domenico Michelotti, che ha collaborato in questi mesi difficoltosi con la direttrice della struttura per cercare di impedire al Covid-19 l'ingresso nella residenza per anziani: "Non si tratta di casualità o di fortuna, ma è merito delle precauzioni adottate nei tempi e nei modi opportuni per scongiurare l'epidemia".

Intanto, è stata avviata sul territorio comunale la consegna delle mascherine inviate dalla Regione Piemonte.