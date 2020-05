Niente Fragolata 2020: a Peveragno manifestazioni ed eventi sospesi almeno fino al 31 luglio

Dopo discussioni e qualche possibile spiraglio, è arrivata oggi 9 maggio la parola fine sulla programmazione degli eventi estivi a Peveragno. Non si faranno. Almeno fino al 31 luglio.

Eventi estivi che includono, primo fra tutti, la Fragolata. Ma non solo. Perché il discorso vale anche per le altre manifestazioni previste per il periodo, tra cui spicca il festival “AmiCorti” incentrato sul cortometraggio.

Niente regina dell'agricoltura peveragnese in questo 2020.

La notizia è stata ufficializzata sulla pagina Facebook del Comune, con una breve nota che conferma come la decisione sia stata presa in accordo con le stesse associazioni che si occupano dell'organizzazione delle manifestazioni in paese.

"Con grande rammarico, abbiamo comunicato a tutte le associazioni e comitati peveragnesi la decisione dell'Amministrazione Comunale in merito alle manifestazioni estive. Una decisione presa dopo esserci consultati con le associazioni stesse.

Almeno fino al 31 luglio non si faranno manifestazioni. Per la seconda parte dell'estate valuteremo un po' più avanti. Adesso sono troppe le incertezze, troppe le incognite su quali saranno nei prossimi mesi le priorità per l'Amministrazione Comunale".

E' un annullamento continuo, di comune in comune. Purtroppo i presupposti per vivere un evento in sicurezza e con spensieratezza non ci sono davvero. E organizzare costa e richiede impegno. Oltre al fatto che non ci sono certezze di alcun tipo. Annullare resta quindi, ad oggi, l'unica strada percorribile.