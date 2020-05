Nonostante il Coronavirus e la crisi economica, la 24enne Martina ha preso in gestione l'unico negozio di alimentari di Roaschia

In questa seconda fase di emergenza Coronavirus, dove resta ancora complicato spostarsi da un comune all'altro anche solo per fare la spesa e dove il lavoro si presenta precario un po' per chiunque, c'è chi pensa a valorizzare i prodotti di Valle investendo in una nuova attività di beni essenziali e fornendo così un servizio importante alla popolazione.

A Roaschia, piccolo comune di un centinaio di abitanti della Valle Gesso, nei giorni scorsi è avvenuto il passaggio di gestione del piccolo negozio di generi alimentari tra la signora Tina di Andonno e la giovane 24enne Martina di Entracque.

La signora Tina della panetteria D'Angelo si è presa cura per cinque anni del negozio sito in piazza San Dalmazzo presso i locali del Comune roaschiese. Martina gestirà il negozietto fino al 2026 introducendo oltre a pane e pasticceria, il miele, lo zafferano, i formaggi e le patate della Valle Gesso e tutti gli articoli che comunemente si trovano in un minimarket, compresi i prodotti per l'igiene personale. "Mi metto in gioco in un momento delicato per mantenere viva la vallata offrendo un servizio ai roaschiesi che non si possono muovere dal paese e per far conoscere i buoni prodotti anche a chi viene da fuori Roaschia - spiega la giovane Martina Quaranta -. "Gli abitanti sono gentili ed entusiasti e vedo che apprezzano una ventata di novità e di spirito giovanile. Offrirò ai visitatori il servizio di apertura anche la domenica mattina".

"Un grazie particolare a Tina della panetteria dell'Angelo per l'importante servizio reso in questi anni. A Martina diamo il benvenuto e auguriamo un buon lavoro - dice il vice sindaco, Graziella Viale -. In questi primi giorni di apertura la nuova gestione ha avuto un buon riscontro da parte della clientela del paese che è entusiasta di poter contare su un servizio importante per la comunità. Compriamo in Valle, compriamo in paese. I prodotti sono genuini. Daremo un mano alla nostra Roaschia".



"Quando avremo la possibilità di recarci presso i supermercati in altri Comuni, ricordiamoci di quanto è stato utile avere a disposizione il nostro piccolo negozio di montagna in questo periodo di emergenza sanitaria - commenta il sindaco, Bruno Viale -.