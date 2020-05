L’Hashish e la terapia del benessere

L’hashish, cosa si intende per terapia del benessere

L' hashish è particolarmente apprezzato dai consumatori di canapa che desiderano provare nuovi sapori e sensazioni; se fino a pochi anni fa era completamente illegale nel nostro paese, recentemente è stato consentita la vendita e l'uso di hashish "light"; non lasciatevi ingannare da questo strano termine, le uniche differenze stanno nella percentuale di thc e cbd. Il thc è responsabile dell'effetto allucinogeno provocato dalla sostanza, in sintesi quando diventiamo euforici ed estremamente rilassati, così tanto da non poter più svolgere normali compiti quotidiani. Il cbd ha invece proprietà curative e antidolorifiche, senza intaccare il nostro cervello. Grazie all'elevata percentuale di cbd contenuta nell'hash, è possibile beneficiare di un effetto calmante, capace di alleviare dolori ossei e tanto altro ancora. Così utile che sono state persino introdotte terapie a base di canapa e hashish; i pazienti, gravemente malati e con dolori al limite del sopportabile, hanno potuto così godere di momenti rilassanti e senza stress. Oggi fortunatamente possiamo acquistare hashish quasi da per tutto, non solo nei normali punti vendita della nostra città, ma persino su Internet!

Le migliori vie per l'acquisto di hashish

Dopo avervi introdotto l'argomento, e aver stimolato sicuramente una certa voglia di provare l' hashish , è doveroso da parte nostra indicarvi le migliori vie d'acquisto. Al primo posto, la soluzione ideale, sono gli e-commerce online appositamente dedicati. Bastano pochi click per sfogliare un intero catalogo di prodotti, vederne le relative informazioni e tanto altro ancora. Non dovrete più scomodarvi, sarà sufficiente una connessione ad Internet e qualche minuto di tempo. Se l'acquisto online non vi ispira fiducia, potete sempre rivolgervi ai punti vendita a cui abbiamo accennato in precedenza, tuttavia correte diversi rischi. Il primo tra tutti è quello di venir riconosciuti da colleghi di lavoro o parenti ignari in materia, che sicuramente non sarebbero d'accordo. La seconda problematica che potrebbe apparire riguarda la possibilità di scelta; è inutile sottolineare che su Internet abbiamo a disposizione un catalogo molto più ampio e completo, mentre nel normale negozio dobbiamo accontentarci di quello che troviamo, senza avere la minima possibilità di esplorazione.

Chi può utilizzare hashish e come assumerlo

Tutti possono fare uso di hashish legale, l'importante è sapersi controllare facendo un uso responsabile, evitando sempre gli eccessi. Ci sono eccezioni particolari in cui questa sostanza possa rivelarsi dannosa; al primo posto troviamo sicuramente gli adolescenti, che nel pieno sviluppo cerebrale rischiano di andare in contro a lievi problemi consumando hashish, motivo per cui la vendita parte dai diciotto anni in su. Un'altra eccezione alla regola riguarda le persone che hanno avuto in passato problemi cardiaci; in questi casi si consiglia sempre di chiedere l'opinione del proprio medico. Conoscendo la nostra situazione a livello salutare, saprà dirci se assumere hashish nella nostra situazione può essere fatto senza correre alcun rischio. Per quanto riguarda invece il metodo di assunzione, non possiamo porvi alcun limite, anche perché non ne esistono. Sono tantissimi i curiosi che si sono cimentanti nella preparazione di creme, salse e bevande. Nel tempo sono nati addirittura ristoranti specializzati nella cucina della cannabis, che propongono ogni giorno ai propri clienti squisiti piatti di ogni tipo. Se non vi sentite a vostro agio accanto ai fornelli, o se semplicemente non disponete di tutti gli ingredienti richiesti, vi consigliamo caldamente di verificare se nella vostra città sono presenti locali di questo tipo. Individuarli non è affatto difficile, vi basterà effettuare una ricerca attraverso Google Maps inserendo le principali parole chiave; all'inizio potrà sembrarvi un'esperienza strana e fuori dal comune, ma come dice un antico proverbio, l'appetito viene mangiando!