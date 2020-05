Mondovì: ripartono i cantieri di manutenzione stradale

Riqualificazioni, interventi di messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche: con l’avvio della “Fase 2”, a Mondovì sono ripresi i lavori di manutenzione straordinaria, che interesseranno numerosi tratti stradali e pedonali della Città allo scopo di migliorare la sicurezza viaria, per veicoli e pedoni.

È in corso, in particolare, la riqualificazione dei marciapiedi di via Cuneo, nel tratto compreso tra corso Italia e via Saluzzo, dove si procederà alla bitumatura e alla sistemazione dei bordonali in pietra, sostituendo quelli rotti o non correttamente allineati e installando i mancanti.