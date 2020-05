Quali regole il gioco d'azzardo online in Italia deve rispettare per essere autorizzato a funzionare?

I siti web di scommesse e giochi d’azzardo sono in continua crescita ed è per questo che in Italia il Governo ha avviato una rigida disciplina del settore. In Italia la concessione all’esercizio viene rilasciata dall’AAMS ossia Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ex Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli che è il “garante della legalità e della sicurezza in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento per assicurare la trasparenza del gioco”.

L’AAMS, a partire dal 2011, ha irrigidito i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e ha reso pubblico sul proprio sito web l’elenco completo di siti di giochi d’azzardo che rispettano tali requisiti in modo che il consumatore possa sempre verificare l’affidabilità ed attendibilità del sito scelto. I requisiti che le piattaforme d'intrattenimento online devono rispettare si devono fra l’altro attenere al tipo di software utilizzato, alla trasparenza nella gestione di tutte le operazioni economiche nonché al rispetto della normativa italiana, alla chiara definizione e pubblicazione dei rischi, alla tutela dei minori, alla sorveglianza, alla vigilanza contro frodi, truffe e riciclaggio di denaro.

Il primo consiglio utile per scegliere il proprio portale di gioco online secondo Paul Torzel di newbettingsites.uk è quello di giocare da casa prendendo in considerazione esclusivamente piattaforme e bookmakers certificati dall’AAMS e tutti i nuovi bookmaker disponibili nel Regno Unito e autorizzati dalla UK Gambling Commission. Altro consiglio è quello di leggere attentamente tutte le clausole relative alla creazione del conto di gioco, valutando anche il tipo di garanzie previste in termini di tutela della privacy, assistenza del clienti, protezione delle transazioni. Infine vanno visti con attenzioni i tipi di giochi e scommesse offerte dal sito, in modo da essere sicuri di scegliere quello più vicino ai propri interessi.

I siti devono inoltre offrire la possibilità di divertirsi con una gamma ampissima di scommesse e giochi e disporre di tante vantaggiose promozioni, sia per chi è già utente sia per i nuovi giocatori. Tra queste, citiamo ad esempio il bonus di benvenuto grazie al quale tutti i nuovi iscritti possono ricevere subito dei soldi gratis da investire nel gioco, aumentando sia le probabilità di vittoria che il divertimento.

I giri gratuiti sono spesso offerti dalle piattaforme online al momento della registrazione, al posto o in aggiunta al bonus di benvenuto. A differenza dei bonus classici, espressi in percentuale o in denaro reale, si tratta di giocare gratuitamente, tentare la fortuna al ritmo di 10, 20, 30 o persino 200 giri gratuiti. I bonus dei giri gratuiti si applicano principalmente alle slot machine e possibilmente ai giochi di video poker - ma ci sono anche scommesse gratuite proposte da bookmaker su scommesse sportive. Dagli enormi bonus di iscrizione ai generosi premi, il confronto dei nuovi siti di scommesse supera il resto. Da ultimo va tenuto sempre ben a mente l’ammonimento generale che il gioco può creare dipendenza e va dunque fatto in maniera coscienziosa e responsabile. Però prima di entrare nel fantastico mondo dei giochi online e sfidare la sorte, assicuratevi di poter giocare in assoluta sicurezza solo su portali certificati AAMS.