Festival "La panchina dei versi": ci sarà anche la violinista fossanese Eleonora Cavigliasso

Domenica 10 maggio, alle ore 19, Eleonora si esibirà in diretta sulla pagina Facebook "Il Paese della Poesia - Il Federiciano" , da cui è trasmesso il festival, e si farà conoscere ad un pubblico nuovo. La violinista, anni 29, di Fossano, da ben 58 giorni pubblica quotidianamente, sulla sua pagina Facebook, un video in cui suona col violino un brano musicale, spaziando fra vari generi e regalando intense interpretazioni dei più grandi successi di tutti i tempi.

«Sono veramente felice di poter partecipare al Festival “La panchina dei versi” e ringrazio di cuore Giuseppe Aletti e Caterina Aletti per avermi invitata. La musica è la mia vita e amo condividerla con le persone - ha commentato la Cavigliasso in una nota stampa -. Nel tempo che avremo a disposizione vorrei poter far viaggiare attraverso la musica e, magari, far rivivere dei vecchi ricordi, perché, soprattutto in un momento come questo, abbiamo bisogno di un’ancora di salvezza a cui aggrapparci».