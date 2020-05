Rai, Lega "Su Foa polemiche strumentali per bulimia di poltrone"

"Sulla vicenda della tentata truffa alla Rai, il presidente Marcello Foa ha già chiarito tutto in commissione Vigilanza, dichiarandosi parte lesa. Le polemiche alimentate strumentalmente da Pd e M5S, come quelle sollevate dal consigliere Laganà, servono solamente a gettare fumo negli occhi ai cittadini italiani per inseguire i loro biechi interessi di parte. Ma si sa, per la bulimia delle poltrone e per mettere le mani nella marmellata, il garantismo della maggioranza vale per gli amici, mentre per gli avversari politici si diventa giustizialisti in men che non si dica. D'altra parte, Laganà che dai suoi profili social affronta temi riservati trattati in Cda come fosse un tifoso qualunque, conferma tutta la sua inadeguatezza a ricoprire un ruolo così delicato. Chiederemo l'accesso agli atti e alle autorità competenti per verificare se la sua elezione sia legittima. Colpisce, infine, che il segretario dell'Usigrai intervenga a difesa di un consigliere d'amministrazione con una presa di posizione altamente inopportuna".

Così in una nota i senatori della Lega e membri della Commissione Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio, Simona Pergreffi e Umberto Fusco.