L’Albero della resilienza per gli alunni dell’istituto Comprensivo Oltrestura di Cuneo

“Ho proposto il progetto nelle ore di Religione, nella didattica a distanza, alle 15 classi della scuola secondaria di primo grado – spiega l’insegnante Simona Rosso, che ha già raccolto quasi un centinaio di disegni - Questo mi ha permesso di riflettere con gli alunni, nei vari collegamenti online, sul significato della parola resilienza. Una parola per molti sconosciuta nel suo concetto, ma ben presente nella loro vita attuale per affrontare le difficoltà causate dal ovid -19. Disegnare l'albero ha permesso a molti ragazzi di riflettere su ciò che accomuna noi con il mondo vegetale. E' stata un'occasione per prendere consapevolezza di come anche noi, come le piante che ci ricordano, abbiamo la capacità innata di rimarginare le ferite che questo periodo difficile ha provocato in noi, ripartire da capo, mettere nuove radici. Le piante, come parte del creato, ci ricordano che ognuno deve lottare, cercare le energie e le giuste strategie per affrontare le sfide toste che la vita ci mette davanti. Il tempo e la nostra caparbietà sapranno, pian piano, richiudere le ferite per poter ricominciare, diversi da prima, sta a noi scegliere se più deboli o più forti!”.