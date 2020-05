Fase 2: come trascorrere questa seconda domenica di maggio

Il DPCM 26 aprile 2020 consente da lunedì scorso attività motoria e sportiva all’aperto, ma con regole ben precise: divieti di assembramenti, distanziamento sociale, mascherine e gel igienizzante per le mani o guanti monouso. Il Ministero della Salute raccomanda di rimanere ancora a casa.

Info: www.governo.it/it/faq-fasedue

Oggi è anche la Festa della Mamma che si celebrerà in modo insolito: non mancheranno per fortuna i fiori, in quanto vivaisti e fiorai hanno potuto riaprire in questi ultimi giorni. Non è ancora possibile mangiare fuori, ma per fortuna molti ristoratori si sono organizzati per l’asporto e offrono pranzi completi o menù alla carta pronti da ritirare, rispettando le regole previste. Sul sito del Comune di Cuneo, ad esempio, si trova l’elenco aggiornato delle attività che svolgono il servizio di take-away che, su tutto il territorio comunale, è autorizzato dalle 6 alle 21. Info: www.comune.cuneo.it





Città, parchi e giardini

Da lunedì 4 maggio sono stati riaperti alcuni parchi e giardini, ma potrebbero essere richiusi per decisione dei sindaci nel caso si rilevassero affollamenti eccessivi, mancato rispetto del distanziamento sociale e di altre regole. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto (picnic, barbecue…) e rimangono ancora chiuse le aree giochi per i bimbi.

L’attività motoria può essere fatta anche nei bellissimi centri storici delle città della Granda, molti dei quali sono isole pedonali su cui si affacciano palazzi storici, chiese e portici.

Come sappiamo, dobbiamo usare mascherine e, in alcuni casi, i guanti: per favore non abbandoniamoli nell’ambiente!





A Cuneo sono stati riaperti Viale Angeli, isola pedonale fino al 17 maggio, i giardini Freisa e il Parco Fluviale. Una bella passeggiata può iniziare da piazza Torino, e, percorrendo via Roma, può proseguire fino ai giardini Freisa, poi nel parco della Resistenza e Viale Angeli fino al Santuario Madonna degli Angeli.

Per conoscere le regole di accesso dei parchi e dei giardini: www.comune.cuneo.it





Il Comune di Alba, informa che aree verdi, giardini e parchi comunali saranno accessibili, ma al loro interno non si potranno usare le attrezzature e i giochi per i bambini che saranno opportunamente transennati. Rimarranno, invece, completamente chiusi al pubblico fino al 17 maggio compreso i parchi recintati Dalmasso di corso Langhe e Sobrino di piazzale Beausoleil. Rimane chiusa anche l’area di sgambamento cani e la vicina area giochi in corso Europa. Nelle aree verdi aperte si ricordano il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento e delle misure di distanziamento sociale, il divieto di svolgimento attività ludica o ricreativa all’aperto. Leggi di più su: www.comune.alba.cn.it

Il Centro Sorico di Alba è facilmente percorribile a piedi e permette di ammirare palazzi storici, torri e chiese, tra cui la cattedrale di San Lorenzo, nella piazza principale.

Alba è anche cultura, che in questo periodo, può esprimersi anche attraverso il web: è nato il progetto digitale Alba Cultura Web, una raccolta di video proposti dai Servizi culturali del Comune, attualmente chiusi al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria in corso, per continuare a mantenere vivo il contatto con i cittadini, i bambini e i ragazzi che abitualmente vivono e frequentano questi luoghi. Tutte queste attività on line vengono progressivamente caricate sul nuovo canale YouTube Alba Cultura Eventi su cui è possibile scoprire tutte le iniziative.

Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi





Anche a Bra è prevista la riapertura al pubblico delle aree verdi pubbliche non recintate per fare attività sportiva o per una semplice passeggiata purché vengano mantenute le distanze di sicurezza (2 metri in caso di attività sportiva, 1 metro in caso di passeggiate o di sosta sulle panchine). Non sarà consentito svolgere attività ludico-ricreative, fare feste e pic-nic. Rimangono ancora inaccessibili invece le aree gioco per i bambini, che sono transennate. Saranno chiusi al pubblico fino al 10 di maggio i Giardini del Belvedere della Rocca.

Tornano a essere fruibili invece le piste ciclabili cittadine. Da non perdere una passeggiata nel centro storico percorrendo le sue strade e attraversando le sue piazze, dove non passeranno inosservate la facciata tondeggiante del Palazzo Comunale, la chiesa di Santa Chiara, capolavoro dell’architetto regio Bernardo Antonio Vittone, la chiesa della Trinità, anche conosciuta come i “Battuti Bianchi”. Da non dimenticare la Zizzola, edificio simbolo della città che, quando è aperta al pubblico, permette dal suo parco di ammirare un panorama che abbraccia l’arco alpino, la Langa e il Roero. Una bella camminata la si può fare anche sul Viale Madonna dei Fiori che porta fino all’omonimo Santuario e si può anche “scollinare” percorrendo la strada, tutta asfaltata, che collega la frazione San Michele (partenza dalla Clinica San Michele) a quella di San Matteo. Il percorso è panoramico, di circa 6 chilometri e costeggia anche alcune belle ville liberty della città.

Per conoscere Bra vai su: www.turismoinbra.it





Il Parco Forestale del Roero è costituito da oltre centosessanta ettari di bosco, per un terzo occupato da alberi quasi secolari, in primavera intere vallate fiorite di anemoni e mughetti, viole, primule e ginestre, due laghetti (lago delle ginestre e lago degli aironi), sentieri con passerelle che li circondano. Chiuso a fine marzo, il sito informa che, nel rispetto del DCPM entrato in vigore il giorno 04 maggio, l’accesso al Parco Forestale è consentito solo ed esclusivamente per attività motoria personale, ed è fatto divieto espresso di utilizzare le aree gioco attrezzate, nonché sostare per pic-nic o grigliate. Si ricorda altresì ai fruitori il rispetto del distanziamento sociale. Il percorso ginnico sportivo si sviluppa su un tracciato di circa 1800 metri ed è suddiviso in 16 tappe. È ricavato nel settore di sud-ovest in un ambiente assai suggestivo per la ricchissima presenza di fiori caratteristici del sottobosco. Sul percorso sono disseminati attrezzi ginnici: anelli, asse di equilibrio, spalliera ecc.

Il Parco è direttamente raggiungibile da Sommariva Perno, da Baldissero d’Alba, da Sommariva del Bosco, da Ceresole d’Alba e, tramite carrarecce, anche da Pocapaglia e Sanfré.

Info: www.parcoforestaledelroero.it e www.facebook.com/parcoforestaledelroero





Il Comune di Savigliano informa che, a decorrere da lunedì 4 maggio sono previsti: la riapertura dei sentieri Tortone e Pacifico, delle passeggiate arginali lungo i fiumi, di tutti i parchi cittadini ad eccezione di quelli ubicati in Via La Marmora ed in V.le G. Gozzano (tra il tennis club e la bocciofila) e del giardino Bergamin in P.zza Cavour e la riapertura delle aree di sgambamento cani. Saranno chiuse le aree gioco per i bambini ubicate in tutti i parchi ed i giardini pubblici e non saranno accessibili i campi da gioco a squadra (calcio, basket, pattinaggio, etc.), in tutto il territorio compreso il campetto posto ad angolo tra Str. S. Giacomo e Str. Monasterolo.

Info: www.comune.savigliano.cn.it







Saluzzo, come tutti sanno, è una città di grande valore storico artistico, immersa tra le colline, dominata dal Massiccio del Monviso e circondata da una pianura ricca di frutteti.

Capitale di un Marchesato quattro volte secolare, ha conservato intatto nelle soluzioni urbanistiche di fine ‘400 il centro storico, disteso a ventaglio sulla collina e in origine racchiuso da una duplice cerchia di mura. Si presenta come un borgo di collina tipicamente trecentesco: piccole vie acciottolate, chiese ed eleganti palazzi nobiliari con i loro giardini, popolano il centro storico.

Saluzzo è da visitare tutta a piedi a partire da Corso Italia, dove si affaccia il Duomo, fino alla Castiglia e alla Chiesa di San Bernardino da cui si gode un ottimo panorama della città. Info: https://comune.saluzzo.cn.it.

In attesa dell’inaugurazione negli spazi espositivi della Castiglia di Saluzzo “Solcando le onde tempo”, la mostra antologica dedicata all’artista Araldo Cavallera è visitabile l’Anteprima AVR 360 della rassegna espositiva che Saluzzo dedica ad uno dei suoi artisti più illustri. L’inedita e innovativa visita virtuale che anticipa alcuni dei contenuti dell’antologica, parte dall’home page del sito della Fondazione Amleto Bertoni, raggiungibile all’indirizzo: https://fondazionebertoni.it/ . L’ingresso è libero, l’orario di apertura illimitato. Per maggiori informazioni contattare i numeri 339/5422511, 0175/46710, 017543527, oppure scrivere a iat@comune.saluzzo.cn.it , info@fondazionebertoni.it





Attività motoria in montagna e in collina





Sempre il DPCM del 26 aprile consente l’attività motoria da soli o distanziati in località che possono essere raggiunte con mezzi pubblici o propri, ma sempre nell’ambito della Regione Piemonte. Valgono anche qui le regole per parchi e giardini: responsabilità e prudenza, nel camminare, nel pedalare e anche nel raggiungere il punto di partenza con l’auto per evitare scontri con gli animali selvatici, come caprioli o cinghiali, resi meno timidi dall’assenza dell’uomo.

In questo particolare momento è necessario evitare di non farsi male per non sovraccaricare i servizi di soccorso sanitario e i Pronto Soccorso ospedalieri.

Particolare attenzione deve essere rivolta allo stato dei sentieri, alcuni di essi, non più soggetti a manutenzione causa il lockdown sono invasi da arbusti, erbacce e rami spezzati.

Scopri i percorsi delle Valli Cuneesi, della Langa e del Roero sui siti: www.cuneoholiday.com, www.langheroero.it, www.cuneotrekking.com

Non resta che scegliere la zona da visitare, attrezzarsi con calzature e abbigliamento adatti e partire, ma senza dimenticare che l’emergenza sanitaria non è ancora terminata.





Cicloturismo





Octavia riunisce 11 piccoli comuni (da Cardè a Vottignasco), a metà strada tra la pianura e la collina, 11 realtà attraversate dal Po e con una fantastica vista del Monviso. Borghi che, pur diversi tra loro per storia, economia e geografia, sono accomunati dall’autenticità e dalla voglia di lasciarsi scoprire coniugando innovazione e salvaguardia della tradizione e della cultura locale.

I comuni di Octavia sono collegati da un percorso ciclo-turistico che si estende per circa 200 km con un itinerario percorribile ad anello o per singoli tratti. Il percorso attraversa per la maggior parte strade bianche e secondarie, percorribili in sicurezza, con biciclette o e-bike, passando per i centri abitati e in prossimità dei principali attrattori e punti di interesse culturale e naturalistico.

Altre informazioni e la mappa le trovi su: https://associazioneoctavia.com





Per chi rimane a casa







L' APS Micò, attraverso il Contest letterario “Storie di movimento ai tempi del coronavirus” vuole raccogliere storie di movimento: dalla cucina al salotto o fino alla spazzatura, oppure racconti di ultimi viaggi o spostamenti che si stanno programmando per il futuro. L'invito è quindi quello di rintracciare dei ricordi, immaginare il futuro o semplicemente accorgersi di quali piccoli movimenti stanno scandendo le proprie giornate! I contenuti e prodotti ammessi sono: poesia, racconto, narrativa libera, con lunghezza di una cartella e una fotografia a mezzo busto come i viaggiatori del progetto SuitcaseStories nella locandina del contest.

Il tutto da inviare per mail a info.aps.mico@gmail.com entro il 25 maggio.

I contributi scritti verranno pubblicati in versione integrale sul sito www.suitcasestories.it

Le votazioni avverranno dal 26 al 31 maggio sui canali social (Instagram, Facebook) dell’associazione.

Verranno premiate le prime tre storie che riceveranno i seguenti premi: un piccolo viaggio alla scoperta di tesori vicini per due persone, un pernottamento con colazione all'agriturismo “Lou Porti” e visita dell’azienda agricola o un cesto di prodotti Bioetik.

Per più info si rimanda al sito: www.suitcasestories.it/contest-letterario





Il Forte di Vinadio lancia un appello per raccogliere foto storiche legate alla fortificazione e realizzare così il nuovo progetto “Memory”, un video racconto per immagini per ricordare e ricostruire la storia di Vinadio e della sua Valle tra inizio ‘900 e la Seconda Guerra Mondiale.

Chi avesse del materiale può pubblicarlo sulla pagina Facebook del Forte (Forte di Vinadio) entro il 23 maggio, indicando, se possibile, soggetto, anno e fonte e inviarle in alta risoluzione all’indirizzo mail info@fortedivinadio.it.

Le foto più significative verranno analizzate da uno storico e successivamente assemblate in un video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul sito web del Forte. Tutti coloro che parteciperanno riceveranno in omaggio il catalogo della mostra permanente “Messaggeri alati - La colombaia militare del Forte Albertino” a cura di Daniele De Angelis.

Info: www.facebook.com/fortedivinadio







A Bra i musei civici braidesi sono ancora chiusi al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, ma l’attività di promozione della cultura e divulgazione di contenuti non si ferma.

Da anni il Museo civico di Storia Naturale “Craveri” di Bra svolge attività didattiche rivolte alle scuole e video didattici e divulgativi sul Museo “Craveri” sono a disposizione di tutta la cittadinanza sul canale You Tube del Comune di Bra, all’indirizzo: www.youtube.com/user/comunebra .