Bra, le proposte dei quartieri per aiutare la città "a tornare se stessa"

Tra gli effetti della forzata pausa casalinga quello forse più comune è stata la rilettura e selezione di documenti che altrimenti avrebbero continuato a far parte del patrimonio cartaceo, per la maggior parte superfluo, accumulato negli anni da tutti noi. Uno di questi è il Documento Unico di Programmazione 19-21, se non è un mero esercizio della italica burocrazia, riporta che le amministrazioni locali sono responsabili per la riduzione della presenza di veicoli privati negli spazi urbani al fine di favorire la mobilità alternativa: a piedi e in bicicletta. Nello specifico nel PUMS di Bra confluiscono le attività di riqualificazione ambientale delle aree centrali, con il dichiarato obiettivo di ridurre il traffico di attraversamento, estendere le piste ciclabili (che in Centro di Bra non esistono), mettere in sicurezza percorsi pedonali – in primis i marciapiedi - ed altri programmi tutti condivisibili. Il Covid 19 ha però messo la sordina a qualsiasi buona intenzione se non quella della sanità generale, riportandola (giustamente) al primo posto, con l’augurio e la speranza di tutti che non sia solo un fuoco di paglia. Ma altrettanto importante è la capacità del sistema di sopravvivere al virus; e tra le attività produttive e ricreative di un Centro cittadino la ristorazione ed i negozi ne sono la parte principale. Certo, il distanziamento sociale, che non deve essere messo in discussione, complica molto la sostenibilità delle attività dei bar e ristoranti, in particolare di quelli del Centro, i cui attuali dehors sono assolutamente insufficienti a garantirne la sopravvivenza. Analogamente complicato è mantenere il distanziamento sociale per coloro che sono in coda per poter accedere a negozi che già devono sopportare la concorrenza dei grossi centri commerciali, cosa ben nota a tutti. La situazione è sicuramente complessa ma un provvedimento a costo molto limitato (un fattore altrettanto importante in questo periodo) potrebbe essere quello della soppressione di molti dei parcheggi centrali, permettendo così di ampliare marciapiedi, creare piste ciclabili, estendere l’area a disposizione di cittadini, bar, ristoranti ed attività commerciali affinché il Centro di Bra diventi esso stesso Il Centro Commerciale Cittadino. Icittadini di Bra e coloro che vengono a Bra, come quelli di tutto il mondo, possono abituarsi senza grossi problemi a lasciare l’automobile in periferia; un aiuto può e deve essere dato incrementando la qualità e quantità dei trasporti urbani, la pulizia e le bonifiche dei mezzi devono diventare parte del nostro modo di essere. Infine, a coronamento di queste opere, va da sé che sarà necessaria una riduzione ulteriore della velocità veicolare, che dovrà poi essere fatta severamente rispettare. Concludendo ciò che chiediamo all’Amministrazione cittadina è di prendere alcune decisioni che in democrazia possono anche considerarsi coraggiose per far sì che, come già chiesto più volte in passato, il Centro di Bra sia un luogo di passeggio anziché di passaggio. Dalla tragedia di questa pandemia cerchiamo di uscire con una Città più sana e sicura, in grado di riprendere rapidamente quella posizione di leadership locale che altrimenti rischia di essere persa per sempre.

Primo Penone, presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico e Delegato al coordinamento dei Quartieri e Frazioni di Bra