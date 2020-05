Camera di Commercio: entro maggio il nuovo vertice… forse

Scadranno a fine maggio i sei mesi di prorogatio che la legge prevede per il rinnovo dei vertici delle Camere di Commercio.



Un rinnovo che a Cuneo – come noto - si è rivelato più complesso che altrove.

Ora, finalmente, pare si sia in dirittura d’arrivo anche perché ad imporlo è la vigilia dell’auspicata piena ripartenza, la cosiddetta “Fase 3”.



Dagli uffici di via Emanuele Filiberto dicono di essere in attesa a giorni del decreto del Presidente della Regione per procedere all’insediamento del Consiglio, che, nella sua prima seduta, procederà all’elezione del successore di Ferruccio Dardanello.



Non sono ancora noti i nomi dei componenti, ma questa è la ripartizione dei rappresentanti della categorie tendendo conto il numero si è contratto passando dai precedenti 33 agli attuali 25:

Agricoltura (4); Industria (4); Artigianato (4); Commercio (3), Cooperative (1); Turismo (1); Trasporti e Spedizioni (1); Credito e Assicurazioni (1); Servizi alle imprese (3).



A questi 22 vanno aggiunti i tre rappresentanti, espressione di Organizzazioni sindacali dei lavoratori (1); Associazioni dei consumatori (1); Liberi professionisti (1).



Nella prima convocazione – lo dicevamo - verrà eletto il presidente, che dovrebbe, in questa tornata, toccare al comparto industriale.

In una successiva seduta verrà poi eletta la giunta composta da 7 amministratori oltre al presidente.



Con ogni probabilità, sarà Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo a ricevere il testimone da Dardanello in un momento particolarmente traumatico per l’economia cuneese.



Proprio questo aspetto – legato al ruolo che la Camera di Commercio può esercitare nella lenta ripresa dei vari settori - suggerisce l’esigenza di un forte spirito di collegialità.



Le piccole imprese commerciali e artigianali, ma anche le grandi industrie vivono una stagione di difficoltà che non ha precedenti. Anche il mondo agricolo e il vasto indotto a questo collegato stanno soffrendo come non mai.



Le prospettive per tutti sono di estrema incertezza.



Corresponsabilità e condivisione dovranno necessariamente essere elementi cardine della nuova gestione, che si annuncia come la più complessa del dopoguerra.

In questi mesi la Camera di Commercio è stata comunque operativa, ma si avverte la necessità che alle funzioni tecnico-amministrative che i funzionari hanno garantito anche durante il lockdown, si affianchi ora un’azione di indirizzo politico.

Sarà necessaria un’interlocuzione continua sia col governo nazionale che con quello regionale per vedere dove agire, come e con quali priorità.



Oltre ai provvedimenti economici emergenziali, si renderanno infatti necessari interventi strutturali, rispetto ai quali l’ente camerale potrà e dovrà svolgere funzione propulsiva e di raccordo tra le categorie.