Fossano: non si fermano gemellaggio e amicizia con Rafaela, Carcabuey e Sigmarinendorf

Martedì 5 Maggio il sindaco della città di Rafaela, Luis Castellano, ha convocato i suoi pari della città di Fossano, Dario Tallone, di Carcabuey, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo e di Sigmaringendorf Philip Schwaiger; per scambiarsi esperienze, progetti e metodologie da adottare riguardanti temi di comune interesse e per potenziare la collaborazione.

Alla videoconferenza hanno anche partecipato la presidente della Commissione del Gemellaggio Raffaela – Fossano, Norma Bruno e Carlos Rosso; per Sigmaringendorf, Hebe Leyendeker; per Carcabuey, Roberto Muriel. Per Fossano, oltre al Sindaco ha preso parte anche l’assessore ai gemellaggi del Comune di Fossano, Ivana Tolardo e per l'Associazione Melograno, Luca Bosio ed Elisa Giaccardi.

L’incontro si è articolato in vari momenti. Si è prestata particolare attenzione allo stato della situazione epidemiologica e sanitaria di ciascun paese e delle singole città. Sulle strategie e delle misure attuate durante la crisi e la fase di isolamento. (soluzioni tecnologiche, acquisizione di materiali sanitari, protocolli di attuazione, iniziative per il recupero economico).

Il sindaco Dario Tallone di Fossano (Italia), ha dichiarato che: “A Fossano, città di 25.000 abitanti, vi sono stati 53 casi positivi e 6 morti. Stiamo facendo tutto il possibile per uscire da questa situazione”. I fossanesi nella Fase 1 si sono comportati molto bene, rimanendo nelle loro case. E speriamo che nella Fase 2, iniziata il 4 maggio continuino a comportarsi come hanno fatto fino ad ora. All'inizio di questa Fase 2, “Sono state aperte alcune attività con il rispetto rigoroso della distanza di sicurezza e l’obbligo di indossare mascherine e guanti.”

Il Sindaco della città di Carcabuey (Spagna), ha asserito così: “Siamo una città di 2.400 abitanti e al momento non abbiamo avuto nessun caso positivo. A livello nazionale sono decedute oltre 25.000 persone, quasi 220.000 sono i casi positivi e circa 123.000 persone si sono riprese"

Il sindaco di Sigmaringendorf (Germania) ha dichiarato che: “Fino ad oggi in Germania ci sono stati 164.000 infettati e un totale di 6.812 decessi. Nelle ultime ore abbiamo avuto un aumento di oltre 600 casi positivi, ma la buona notizia è che 133.000 persone sono guarite. Più specificatamente nella nostra regione abbiamo avuto 7.470 malati e 32 morti, mentre a Sigmaringendorf abbiamo registrato 25 casi positivi".



Il sindaco di Rafaela ha concluso l’incontro raccontando l'esperienza dell'Argentina: “Dato che il virus si è diffuso dapprima in Europa abbiamo potuto vedere in anticipo quello che stava accadendo. Grazie a questo siamo stati in grado di evitarne la massima diffusione, applicando tutte le misure necessarie per contrastare la pandemia. Oggi l’Argentina registra circa 4700 casi positivi e 249 morti”.

“A Rafaela, nelle prime tre settimane la curva del contagio ha incominciato a crescere perché 1.250 viaggiatori sono arrivati dall'estero, e abbiamo raggiunto 21 pazienti positivi e un defunto, che per una città di 100.000 abitanti, in relazione al numero di casi che ci sono in Argentina, è molto.. La situazione economica anche per la chiusura totale è pressante e le persone hanno bisogno di lavorare”.

Nel concludere, il sindaco Castellano ha ringraziato tutti i vari rappresentanti intervenuti lanciando un messaggio di speranza: “Questo periodo servirà per unirci ancora di più come città gemellate/amiche e ci sarà di insegnamento in futuro”.

Tutti hanno assunto l’impegno di generare nell’arco di poco tempo un nuovo incontro virtuale.