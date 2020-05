Lunedì 18 maggio riaprono tutti i centri di raccolta del Consorzio Ecologico Cuneese

Dal 18 maggio verranno riaperti tutti i centri di raccolta del CEC, Consorzio Ecologico Cuneese, nei consueti orari e modalità (senza prenotazione), consultabili sul sito www.cec-cuneo.it.

Ecco le raccomandazioni del Consorzio:

1. Nei giorni di apertura potrebbero verificarsi code e lunghe attese. Pertanto è meglio recarsi solo in caso di necessità, rimandando i conferimenti non urgenti più in là nel tempo.

2. Restano sempre valide le norme per il contenimento del Covid-19 che indicano di evitare assembramenti e prescrivono di mantenere la distanza di sicurezza. Per questo l’accesso al Centro di Raccolta è permesso al massimo due utenti alla volta a seconda delle indicazioni che saranno fornite dal personale.

3. Aspettare il proprio turno all’interno del veicolo a motore spento.

4. È obbligatorio l’uso di mascherine e guanti (la cui dotazione è a proprio carico)

5. Rispettare le indicazioni del personale presente, mantenendo le distanze di sicurezza.

6. Accedere al centro di raccolta con i rifiuti già correttamente separati, moderando i quantitativi nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento, uscire dal centro entro 15 minuti in modo da garantire a tutte le utenze di usufruire del servizio.

"Questa procedura straordinaria è necessaria per garantire la vostra e la nostra sicurezza. È possibile che ciò provochi attese più lunghe o qualche disagio. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti e contiamo sulla collaborazione di tutti", precisano dalCEC.

Inoltre dal 18 maggio verrà ripristinata la distribuzionedei sacchetti per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Cuneo, presso il capannone di via Cascina Colombaro 55, con ingresso lato Euronics con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.30–13 e 14.30–19; sabato 8.30–13.

Mai, più di oggi, in questo periodo di emergenza sanitaria, si sollecitano gli utenti a rispettare il più possibile le date di convocazione per lettera di iniziale del cognome per evitare assembramenti e lunghe attese.

Il calendario di distribuzione è il seguente, precisando che gli utenti con l’iniziale del cognome A, B e C, che erano stati convocati nel mese di marzo prima dell’interruzione e che non sono riusciti a rifornirsi, potranno recarsi in qualsiasi altra data a loro conveniente.