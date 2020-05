Due nuovi cuccioli e un appello dal Parco Safari di Murazzano: "Aiutateci a nutrire i nostri animali" (VIDEO)

C’è Claudio Bertolusso, fruttivendolo del mercato di Murazzano, che ha donato 500 kg di carote in perfetto stato. Poi la macelleria Canavese di Garessio, che ha fatto arrivare 40 kg di carne, come altre derrate sono arrivate dal Salumificio Benese.



Sono alcune delle donazioni con cui le attività dell’Alta Langa e della Granda hanno offerto una prima risposta all’appello arrivato da Tiberio Forin, direttore del Parco Safari delle Langhe, che ieri, dopo un analogo appello diffuso nelle scorse settimane, è tornato a segnalare la grave condizione di difficoltà in cui versa la realtà di Murazzano, in crisi per chiusura forzata cui è costretta sin dal marzo scorso.



"La situazione di emergenza ci vede costantemente impegnati nel mantenimento e nella salvaguardia del parco ma soprattutto alla cura e al benessere dei nostri animali – è il messaggio che Forin ha inviato reso pubblico tramite i giornali del territorio –. Per superare al meglio questa situazione di emergenza, chiediamo la vostra collaborazione per aiutarci a diffondere la nostra richiesta di aiuto in particolare a ristoratori, coltivatori e commercianti di generi alimentari in modo che possano donarci eventuali prodotti in eccedenza. Carne, frutta e verdura che a volte non sono più adatti ad essere venduti sul mercato, possono invece essere usati come cibo per i nostri animali".



Sul proprio sito web il Parco Safari ha preparato una pagina dedicata alle donazioni, con la possibilità di adozioni a distanza, donazioni libere e prevendita di biglietti, con l’assicurazione che gli stessi non saranno persi a prescindere da quando il Governo consentirà alla struttura di riaprire.



Tra gli animali che si possono adottare, proprio da oggi, lunedì 11 maggio, si annoverano due nuovi arrivi: si tratta di due cuccioli di lince che hanno appena visto la luce, arrivando a fare compagnia agli animali delle ben 50 specie presenti sui circa 70 ettari dell’area attiva nel centro dell'Alta Langa dal 1976.