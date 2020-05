"#Povertà: quale situazione in Italia?": a Savigliano se ne parla con "Benecomune"

È ripartita la Scuola di Politica dell’Associazione Benecomune lo scorso 28 aprile con il riuscito Webinar sulla Demografia, con l’intervento del professor Giuseppe Costa autore di una ricca e articolata presentazione con cui ha animato una interessante serata sugli elementi fondamentali della demografia e della salute, evidenziando quanto siano di attualità e come la politica non potrà più continuare ad ignorarli.

Il resoconto della serata, insieme alla registrazione sono raggiungibili sul sito dell’associazione www.benecomune.info.

Arriva a stretto giro il secondo appuntamento online su un tema purtroppo sempre di attualità: la povertà. Testimone d’eccezione Paolo Ramonda, responsabile generale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata nel 1968 da don Oreste Benzi.

Una serata per capire chi sono i poveri oggi in Italia, quali sono le nuove fragilità e le urgenze, non sempre e solo economiche, che spesso sfociano nella violenza e negli abusi, attraverso la straordinaria esperienza della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Ma anche per contestualizzare il tema nell’ambito dell’attuale pandemia che stiamo vivendo per capire come sta cambiando la mappa della povertà.

Un incontro anche per fare il punto sugli strumenti introdotti dalla politica, insieme a Christian Marino del Consorzio Monviso Solidale, proveremo a tracciare il quadro degli interventi prima del Reddito di Inclusione e oggi del Reddito di Cittadinanza e per capire con qualche numero la dimensione del fenomeno, in particolare sul territorio saviglianese.

L’appuntamento online è quindi per giovedì 14 maggio, alle ore 21, con la diretta live sul canale YouTube di Benecomune. Per ogni informazione su come raggiungere il Canale e visualizzare l’incontro è sufficiente visitare il sito www.benecomune.info, visitare la pagina Facebook dell’Associazione o scrivere un messaggio WhatsApp al numero 373.8531360 per ricevere direttamente il link alla serata.