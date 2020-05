Sommariva del Bosco: rassicurazioni Arpa dopo l’incendio agli impianti di trattamento rifiuti della Str

"Arpa Piemonte ha eseguito misurazioni della qualità dell’aria attorno al capannone, entro il perimetro dello stabilimento e presso le abitazioni più prossime, distanti diverse centinaia di metri, rilevando valori prossimi o inferiori ai limiti di rivelabilità strumentale per i parametri di combustione monitorati, quindi senza compromissione evidente della qualità dell'aria. I dettagli di tali misure saranno relazionati agli enti preposti quanto prima".



Così l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) relaziona sui controlli effettuati in seguito all’incendio che nelle prime ore di sabato, in località Grancia di Sommariva del Bosco, ha interessato l’impianto di preselezione della Società Trattamento Rifiuti (Str), braccio operativo del Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (Coabser), per la quale gestisce anche la vicina discarica di Cascina del Mago, a Sommariva Perno, e il collegato impianto di compostaggio.



L’impianto interessato dalle fiamme effettua preselezione e trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani raccolti nel bacino albese e braidese. Materiali dai quali la stessa Str ottiene frazione secco-leggera – in parte avviata direttamente a recupero energetico e in parte trasformata in combustibile solido selezionato (Css) destinato dalla valorizzazione energetica presso altre aziende – e frazione organica stabilizzata destinata alla discarica consortile.



"L’incendio, le cui cause sono in corso di indagine, ha interessato la parte sud ovest dello stabilimento dove è effettuata la macinazione più fine del Css – riferisce Arpa –. La quantità di rifiuto coinvolta è stimabile intorno alle 100 tonnellate. Dal tetto del capannone fuoriusciva un fumo bianco che era perlopiù costituito dal vapore acqueo derivante dall’acqua di spegnimento utilizzata dai Vigili del Fuoco".



I tecnici dell’Agenzia hanno quindi "provveduto a indagare sulle procedure applicate dall’azienda per la gestione delle acque meteoriche dei piazzali dove avverrà la movimentazione del rifiuto combusto a partire da oggi (sabato, ndr) e per i prossimi giorni, accertando che anche le acque di spegnimento dell’incendio, copiosamente sparse sia all’interno del capannone sia sul piazzale, non andassero disperse, ma raccolte e smaltite".



"L’azienda nei prossimi giorni valuterà, sentita l’autorità competente, le modalità con cui gestire tale fase emergenziale e poter garantire di continuare a ricevere i rifiuti urbani da pre-trattare meccanicamente relazionando agli enti preposti il cronoprogramma con azioni e tempi necessari al ripristino".