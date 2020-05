Moria di api a Farigliano, Forestali e Polizia locale scoprono uso illecito di fitosanitari

Come noto le popolazioni di api, in primavera soprattutto, sono minacciate dall’uso indiscriminato di fitofarmaci ed erbicidi; in questa stagione infatti è massima la loro attività dopo la pausa invernale e le ricche fioriture del periodo sono fondamentali per lo sviluppo dell’alveare e la produzione di miele.



Nei giorni scorsi, a seguito di una moria di api segnalata nel Fariglianese, un controllo coordinato dei Forestali di Ceva con la Polizia Locale di Farigliano, ha messo in luce l’uso di un prodotto a base di zolfo su di un frutteto proprio quando era in corso una melata. Quest’ultima è una secrezione zuccherina presente sulle foglie procurata da alcuni particolari insetti che si nutrono della loro linfa. Le api vengono attirate dalla melata e se ne cibano al pari dei fiori, assorbendo però immediatamente le sostanze estranee sopra depositate e letali come in questo caso. L’irrorazione di antiparassitari in agricoltura è dunque normalmente vietata quando nelle piante da trattare o nel prato sottostante siano presenti le fioriture o le secrezioni nettarifere sopra citate.



L’effetto degli illeciti in questo settore è purtroppo molto grave e tali condotte condizionano seriamente la produzione mellifera e l’attività impollinatrice delle api, fondamentale per le stesse colture agronomiche e quindi per l’uomo.



Al titolare dell’azienda è stata dunque elevata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 1.200 euro. I controlli proseguiranno nelle settimane a venire al fine di verificare il corretto possesso e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, i relativi registri aziendali, nonché la gestione dei rifiuti derivanti.



L’attività svolta dai Forestali si inserisce nell’ambito della collaborazione con gli enti locali e con la Regione Piemonte, in particolare in questo caso con il Settore Fitosanitario piemontese che disciplina l’uso dei prodotti in agricoltura e le eventuali mirate deroghe, a tutela dell'ambiente, degli allevamenti apistici e della salute pubblica.