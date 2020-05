Bici, monocicli, monopattini elettici: l’alternativa sostenibile alla mobilità urbana

Rientrano, per usare l’espressione merceologica più esatta, tra i personal transporter, ossia tra quei mezzi di trasporto personali che, con ogni probabilità, saranno il futuro della mobilità sostenibile: se è sempre più frequente adocchiare insomma per le strade bici e scooter elettrici, segway, hoverboard e altri oggetti simili, ancora di più lo sarà in un futuro (molto) prossimo in cui, approfittando del bonus monopattini elettrici , in molti potrebbero acquistarli preferendoli ad alternative più tradizionali come auto o abbonamenti ai mezzi pubblici. Di entrambe le categorie, del resto, questi nuovi mezzi elettrici raccolgono i principali vantaggi: la flessibilità e la disponibilità di un mezzo personale per muoversi quando e ovunque si voglia (o quasi) da un lato e, dall’altro, l’economicità e il ridotto impatto ambientale. Proviamo ad approfondire meglio, però, i vantaggi di queste soluzioni e perché – e se – sono davvero preferibili sempre ai più tradizionali mezzi per muoversi in città.

Alla scoperta della mobilità elettrica “di citta” e dei suoi vantaggi

La prima precisazione che va fatta è che si tratta di una categoria piuttosto affollata di mezzi di trasporto in realtà piuttosto diversi tra loro per caratteristiche e performance: basti pensare, per esempio, che se i monopattini elettrici raggiungono in genere una velocità massima di 20-25 km/h, già le bici elettriche o a guida assistita possono raggiungere velocità superiori. Basta questo a capire la ragione per cui, in Italia come in gran parte dei Paesi europei, si sia intervenuti nel tempo per normare la materia: per la circolazione in città di questi mezzi ci sono, cioè, già attualmente norme ben precise che riguardano limiti di età e patenti che deve avere in possesso il guidatore, ma anche necessità di immatricolare gli stessi per esempio. Una ragione in più per cui quello di un monopattino elettrico o di un hoverboard dovrebbe essere un acquisto ragionato.

La seconda, ma non per importanza, domanda da porsi riguarda come si intende utilizzare questi mezzi che, del resto, va detto, sono vantaggiosi, sì, ma soprattutto per gli spostamenti più brevi. Un monociclo, cioè, per fare l’esempio più semplice, può risultare comodo per spostarsi in centro storico o nelle zone a traffico limitato ma non è certo l’ideale per raggiungere l’ufficio se questo si trova dall’altra parte della città. Lo stesso vale per le biciclette ripiegabili, spesso utilizzate così soprattutto da chi opta per una mobilità mista, ossia è solito raggiungere un determinato punto della città in metro o in auto ed è da questo che si muove, poi, in bicicletta. Il più grande limite per questa tipologia di mezzi rimane, del resto, ancora l’autonomia: a meno di non acquistare modelli particolarmente recenti o con sistemi ibridi, infatti, i più commerciali hanno carica della batteria limitata e non di certo adatta alle lunghe distanze. La sfida, nel breve periodo, per le città smart sarà così disseminare le zone più frequentate di stazioni di cariche. Il vero vantaggio dei personal transporter, a parte la praticità di avere sempre a disposizione un mezzo personale e di non dover dipendere per i propri spostamenti dagli orari dei mezzi pubblici, sta nell’impatto ambientale limitato che hanno, anche e soprattutto perché alimentati a elettricità.