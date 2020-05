Lo sport è diventato virtuale

Con la rivoluzione avvenuta nel mondo dello sport a causa della pandemia da Coronavirus, chi faceva dell'attività motoria un divertimento abituale, ha dovuto pensare a soluzioni alternative.

La grande fetta di popolazione che pratica sport a livello amatoriale ma anche i professionisti hanno avuto la possibilità di ritornare ad allenarsi.

La parte fondamentale che rende lo sport un momento adrenalinico e unico, cioè il sano spirito agonistico, a causa delle norme sanitarie attuali relative agli assembramenti, è ancora in fase di lockdown.

Per non dimenticare un settore legato allo sport che genera introiti notevoli: il mondo delle scommesse online. Terminando quasi a livello globale ogni evento sportivo e campionato, anche le puntate si sono arrestate. Alcuni siti online di scommesse molto famosi e altrettanti bookmakers hanno proposto ai propri clienti diverse alternative.

Sono stati sfruttati gli eventi organizzati da giocatori di e-sport famosi, che hanno creato dei veri e propri tornei mondiali nei quali chi vi partecipa, oltre a divertirsi, può vincere premi in denaro. La competizione, come si può immaginare, è elevata e proprio per questo, usando piattaforme su internet come Bwin, Snai, Eurobet, gli scommettitori possono avere diverse opzioni di puntata proprio su questi eventi.

7Stars, famosa agenzia di bookmakers, spingendo all'estremo l'uso della realtà virtuale (VR), ha cercato di appagare i palati degli scommettitori, in particolare di quelli che avevano il loro appuntamento abituale con i campionati di calcio di tutto il mondo. I giocatori d'azzardo online hanno la possibilità di seguire partite realistiche, della durata effettiva di 90 minuti, programmate in diversi orari del fine settimana e puntare su risultato, goal segnati, ecc.

Gli algoritmi di ricostruzione dei match sono stati adattati alle potenzialità delle squadre dei maggiori campionati europei, tenendo conto delle qualità dei giocatori in rosa e dell'attuale posizione in classifica. In questa maniera, le scommesse e i relativi risultati hanno assunto un realismo accettabile.

Tale attività di scommesse ha infastidito inizialmente i giocatori di sport virtuale ma non per questo l'iniziativa è scemata. La possibilità di usare questo metodo per giocare d'azzardo ad ogni ora, comodamente da casa e con una variante di eventi elevata, ha reso anche in questo periodo il mercato delle scommesse online brulicante di partecipanti.

Si dice sport virtuale, si legge e-sport

Che cos'è un e-sport? Per i nostalgici, questo termine ricorda la sigla iniziale di un famoso PC game che diceva “E.A. Sports to the game”. Era il 1995 e Fifa Sport Game produceva un rudimentale gioco del calcio virtuale che coinvolse milioni, per non dire miliardi, di gamer di tutto il mondo. Nel 2020, con e-sport si intende il divertimento legato allo sport virtuale. L'agonismo che coinvolge un giocatore di calcio, tennis, pallavolo, si trasferisce virtualmente a una tastiera o ad un joystick. Dimostrare chi è il più bravo fa diventare gli e-sport un fenomeno che coinvolge un pubblico davvero vasto.

Se nella realtà non si è potuto diventare campioni del proprio sport preferito, in quella virtuale, con sacrificio e abnegazione molto vicini a quelli necessari per gli sporti fisici, lo si può essere. Alcune statistiche recenti riportano dati incredibili in merito al numero di appassionati di ogni forma e tipo di gioco online, così come una selezione dei migliori bookmakers online ha già permesso di raccogliere un pubblico, sempre virtuale, che tifa e scommette sugli esiti delle partite/sessioni di gioco. Questa è la particolarità degli e-sport, non ci si confronta con un freddo dispositivo elettronico che, sebbene programmato in maniera quasi perfetta, non può coinvolgere l'agonismo; la partita si gioca contro un gamer in carne e ossa del quale, anche se virtualmente, se ne può quasi assaporare l'impegno e lo spirito di competizione.