Rispondere al distanziamento sociale ai tempi di Covid-19 con il web: smart working

Quando qualche settimana fa in Italia si è deciso per il distanziamento sociale sono stati in tanti ad essere colti del tutto impreparati di fronte a tale scelta. Lo stop imposto dal Presidente Conte ha messo in crisi tanti settori. La risposta dei più intraprendenti è stata una revisione della propria produzione o comunque una revisione dei propri metodi di lavoro, nello specifico lo smart working.

Se in molti paesi il lavoro via web era già una realtà affermata, adottata se non in toto, per 1-2 giorni alla settimana per andare incontro alle esigenze dei lavoratori con famiglia (come in alcuni Paesi scandinavi), in Italia questo tipo di lavoro era ancora una teoria quasi mai applicata. Il Covid-19 però ha costretto tutti a rivalutare lo smart working e non è escluso che in qualche maniera si manterrà questa opzione anche quanto tutto questo sarà passato.

Con la connessione rapida e di qualità com’è oggi nella maggior parte dei Comuni italiani, dopotutto, non c’è motivo di aborrire del tutto questo canale che permettere non solo il distanziamento sociale in condizioni d’emergenza come questo, ma anche di risolvere problemi come possono essere impegni familiari, problemi di salute (che impediscono lo spostamento ma non di per sé di lavorare), problemi logistici.

Come funziona lo smart working?

Gli strumenti per lo smart working sono:

una connessione internet di qualità,

un device,

un software di comunicazione con o senza video in base alle esigenze,

in alcuni casi, un sistema per inviare e ricevere pagamenti,

un corriere, un servizio di consegna a domicilio (dove si vende prodotto).

Con questi elementi è possibile in tantissimi casi non interrompere la propria attività ma, più o meno semplicemente, convertirla al distanziamento sociale imposto di legge. Questo vale per moltissimi settori, salvo quelli dove ovviamente la prestazione lavorativa è artigianale/pratica: la riparazione di un sistema di casa o simili.

I settori lavorativi oggi “home working” che non ti aspettavi

Il Coronavirus ha spremuto le meningi degli imprenditori di tanti settori, che, non dandosi per vinti, hanno deciso di proseguire con il proprio business, sebbene con modalità del tutto nuove. Ecco che quindi, per esempio, i bar e i ristoranti si sono convertiti alla consegna a domicilio, anche lì dove questa non era affatto prevista. Inaspettata la versione a domicilio dei parrucchieri, per esempio, che si sono messi a disposizione per la consegna di kit di bellezza e trattamenti in attesa di poter operare personalmente sui capelli dei propri clienti.

Anche il mercato del sesso, dove il contatto sembrerebbe essere la chiave del business, in realtà si è spostato in molti casi sul web. Grazie ad un portfolio clienti ben affezionato, una webcam e sistemi di pagamento digitali anche le escort a Torino si sono convertite ad internet.

In questo caso, oltre ai soliti clienti che probabilmente hanno già il contatto della professionista, è anche possibile utilizzare piattaforme digitali per mettere i propri annunci e allargare così i servizi anche a molte altre persone. Dopotutto via web non ci sono confini geografici da rispettare e si possono servire clienti da tutto lo Stivale.