Coronavirus-fase 2, chi riparte e chi no: approfondimento in diretta di tutte le testate Morenews. Online dalle 17.00 la situazione di Piemonte, Liguria e Costa Azzurra

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento sull'emergenza Coronavirus per il gruppo editoriale Morenews che, coprendo gran parte del territorio italiano ha quotidianamente il polso della situazione che l'Italia sta attraversando in un momento storico quasi indefinibile. Per cercare di fare chiarezza sull'emergenza Coronavirus tutti i nostri giornali oggi saranno in diretta con Linea Italia Piemonte e Patrizia Corgnati coinvolgendo le zone della Liguria, Piemonte e Lombardia con collegamenti in webcam. Alle ore 17.00 saranno collegate le testate liguri mentre alle ore 18.00 quelle piemontesi.

Ecco dove potrete seguire e nostre dirette:

LIGURIA H. 17 – 17.45

www.lavocedigenova.it con Carlo Ramoino

www.sanremonews.it www.imperianews.it con Carlo Alessi

www.savonanews.it con Gianlorenzo Tortarolo

Ospite: Ilaria Cavo – Assessore Sport, Giovani, Spettacolo, Cultura Regione Liguria

www.montecarlonews.it con Beppe Tassone

PIEMONTE H.18.30

www.newsbiella.it e www.valsesianotizie.it con Mauro Benedetti

www.vconews.it con Alessandro Cobianchi

Ospite: Luca Pasquero - Presidente nazionale Assospabeautymanager

www.targatocn.it e wwwlavocedialba.it con Barbara Simonelli

Ospite: Luca Ferrando - Pres. Associazione Culturale Scuolorando

ww.torinoggi.it www.24ovest.it www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24 con Andrea Parisotto

Ospite: Fulvio Griffa - Presidente Fiepet-Confesercenti

www.lavocediasti.it con Gabriele Massaro

Ospite: Raffaele Giugliano - Imprenditore e leader astigiano del movimento Partite IVA

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i giornali e sulle relative pagine Facebook.