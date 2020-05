"Una canzone insieme" per raccogliere fondi a sostegno della Croce Rossa di Cuneo (VIDEO)

"Oltre il limite" è una canzone scritta a partire dalle parole, dai pensieri, e dai versi di un gruppo di persone che si è unito su facebook per condividere un progetto creativo e comunicare un messaggio di speranza attraverso una canzone. Il progetto facebook che ha preso il nome di "Una canzone insieme", ha deciso di aderire a #amixforhospital, iniziativa dell'etichetta bergamasca FIL1933 Group, pubblicando il componimento ai fini della raccolta fondi per contribuire all'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Cuneo.

Il video di "Oltre il limite" è stato pubblicato su youtube giovedì 7 maggio 2020 e condiviso sulla pagina facebook del progetto /unacanzoneinsieme.

Il progetto "Una canzone insieme" nasce dall'iniziativa della cantautrice Ilaria Lorefice (in arte ILA - ex Ylamar) lanciata su facebook il 20 aprile attraverso un post sul suo profilo di rendere partecipi chiunque ne avesse la volontà alla scrittura del testo di una canzone di cui lei aveva scritto la prima parte, al fine di raccogliere testimonianze dirette di questo periodo di grande difficoltà, e attraverso la condivisione e il canale creativo, esorcizzare sentimenti come la paura, la solitudine, il senso di impotenza, comunicando un messaggio di speranza.

Avendo ricevuto adesioni, ILA ha messo a disposizione delle persone che hanno aderito alla sua iniziativa la prima parte della sua canzone, creando un gruppo di lavoro - che ha preso il nome di "Una canzone insieme" - formato da persone volontarie per collaborare alla scrittura del testo, raccogliendone i pensieri e i versi scritti direttamente da loro e adattandoli musicalmente alla canzone per dar vita a questo componimento collettivo.

La canzone è stata poi arrangiata e suonata da Ilaria Lorefice (ILA) alla chitarra acustica e Fabio Donatelli al pianoforte, entrambi già componenti dell' ex trio YLAMAR (che in aprile 2018 aprirono il concerto di Jovanotti al Palaalpitour di Torino).

Ogni partecipante al gruppo di lavoro facebook ha contribuito alla realizzazione del videoclip del brano al fine della sua pubblicazione, mettendo a disposizione la propria immagine e la propria voce: il videoclip di "Oltre il limite", è stato realizzato attraverso il montaggio di riprese che le persone hanno effettuato con i propri smartphone.

Il progetto "una canzone insieme", ha deciso di abbracciare l'iniziativa di solidarietà #amixforhospital partita dall'etichetta bergamasca FIL1933 Group, la quale ha reso disponibile in download gratuito sul proprio store l'mp3 della canzone "Oltre il limite".

Dona ciò che puoi con bonifico all' IBAN IT09M 03111 10203 000000004522 UBI BANCA - AG. DI CUNEO - CORSO GRAMSCI Causale versamento: "Pro Ambulanza - una canzone insieme" - Grazie!

Hanno contribuito al progetto " Una canzone insieme" :

Ilaria Lorefice (ILA), Fabio Donatelli, Elisa Canavese, Luca Bertaina, Paolo Marmonti, Ornella Piccato, Francesca Rimonda, Marc Perrin (FR), Roberto Pellegrino, Lucia Teseo, Silvia Costamagna, Lucia Enrici, Luca Mazzara & Ilaria Pintossi, Fabio Poppa, Sergiu Gabriel Ionescu, Ramona Ruetta, Sabrina Muranelli, Sandro Brant, Stefano Devalle, Nadia Neri, Silvia Sibona , Arianna Bertinotti, Diego Lorefice & Silvia Oteri, Nadia Lorefice & Adriano Cirillo (con la comparsa del furetto Pepita, Matteo De Napoli.