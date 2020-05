Fondi alle imprese per l’acquisto di Dpi: Ascom Bra partecipa al click day con oltre 100 domande

Alle 9 di questa mattina dagli Uffici Ascom Bra, connessi con tutti i dispositivi tecnologi a disposizione, sono partite e state accettate oltre 100 domande di prenotazione del rimborso del bando "Invitalia Impresa Sicura", attraverso lo sportello informatico dedicato.



"Impresa sicura" è il nuovo bando attivato da Invitalia che consente alle imprese di accedere al bonus della spesa sostenuta per l’acquisto di mascherine, dispositivi e altri strumenti di protezione individuale per il contrasto all’emergenza da Covid-19.



Il click day per l’accesso al bonus per mascherine e dispositivi di protezione acquistati dalle imprese prevede una valutazione in base all’ordine di cronologico di presentazione: le domande presentate grazie all’assistenza Ascom Bra sono state inviate tutte nei primi minuti dall’apertura del bando.



Le risorse stanziate dallo Stato ammontano a 50 milioni di euro e ciascun richiedente avrà accesso a un rimborso pari da un massimo di 500 euro per addetto, fino a un massimo di 150.000 euro a impresa.



La prenotazione delle domande è attiva fino al 18 maggio, le imprese ammesse dovranno poi richiedere l’erogazione della somma spettante a partire dal 26 maggio ed entro la scadenza dell’11 giugno.



Il bonus copre l’acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.