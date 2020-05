Monastero di Vasco riceve 1.500 mascherine dalla Regione: "Ritirabili su prenotazione"

La Regione Piemonte ha inviato nelle scorse ore al sindaco di Monastero di Vasco 1.500 mascherine lavabili, in pratica una per ogni componente dei nuclei familiari residenti sul territorio comunale.

I dispositivi di protezione individuale sono ritirabili in municipio, ma il primo cittadino, Giuseppe Zarcone, si raccomanda di "telefonare per distanziare le distribuzioni ed evitare assembramenti".



Qualora i cittadini fossero impossibilitati a uscire di casa, sarà sufficiente contattare telefonicamente il palazzo comunale e la consegna avverrà a domicilio nella buca delle lettere. "Rammento, comunque, che la mascherina, per quanto utile, non preserva in modo assoluto dal contagio da Coronavirus", ha sottolineato Zarcone.