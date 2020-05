Passeggiate con gli amici e ricongiungimenti: la fase 2 tra buonsenso e libere interpretazioni

Rimarcarlo suona forse impopolare, ma la verità è che probabilmente non ci siamo. La "fase 2" è ormai partita anche nella nostra provincia all’insegna di regole in apparenza piuttosto nette. Precetti che non lasciano - o non dovrebbero lasciare – particolare spazio alla libera interpretazione.

“Dal 4 maggio si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa”. Sembra abbastanza chiaro quel termine, “individualmente”, nel vocabolario italiano.

Quindi possiamo capire chi abbia il dubbio sul fatto che attività motoria possa essere considerata una passeggiata, piuttosto che una maratona o la corsa campestre. Ma sul fatto che questa si debba fare "in solitaria" non c’è spazio per confusione di sorta. Quindi i gruppetti di persone che anche sulle strade delle nostre campagne passeggiano di qua e di là, più o meno nel rispetto della distanza interpersonale, evidentemente si sono lasciati andare a qualcosa che altro non è se non una libera interpretazione della norma.

Naturalmente il requisito dell’individualità può decadere se la stessa attività viene fatta da conviventi. Ma, anche qui, due coppie di mogli e mariti non sono quattro conviventi. Senza dire che, a meno di nuclei familiari con figli, sopra le tre persone la lettera delle disposizioni governative autorizza a parlare di assembramento, circostanza che come noto non è consentita.

Inoltre c’è da dire che “sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati”. Conseguentemente andare a fare la passeggiata in una cittadina diversa da quella di residenza, per goderne le bellezze o il panorama, rientra in un’attività a scopo turistico. Andarci a piedi o in bicicletta può servire a mascherarla da attività motoria, ma sempre questo rimane un artificio.

Fermo restando in ogni caso che alla domanda “posso uscire di casa solo per perdere un po’ di tempo?” la risposta offerta ad esempio della Questura di Alessandria è stata: “No, c’è sempre bisogno di un valido motivo di salute, lavoro, necessità o per attività fisica”. Quindi non si può uscire di casa solo per fare due passi e sedersi su una panchina per ore.



Ma passiamo oltre. “Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”.



Questa è una parte, ma la affronterei dopo aver aggiunto questo ulteriore chiarimento: “Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i 'congiunti' cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado”.

Ora, vero che siamo un popolo di mammoni, e quindi ci può risultare difficile non vedere i proprio genitori, nonni e zii per lungo tempo (salvo quando questo non sia per nostra scelta, perché allora riusciamo spesso anche a dimenticarci che esistono. Ma in questo caso ce lo hanno imposto, e la storia quindi è diversa). Ma anche qui il Dpcm è abbastanza chiaro: “E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio”.

"Limitare al massimo" non sta evidentemente per “ci vediamo una sola volta a settimana e passiamo il weekend assieme”, ma vuole suggerire che la visita abbia una durata congrua, tradotto "limitata" al passare qualche ora insieme, sempre evitando situazioni di “assembramento”, ovvero che sia assicurata la distanza di almeno un metro, che si indossino mascherine e guanti.

Sempre la Questura di Alessandria su questo punto interpreta confidando anche che “poiché durante la visita non ci deve essere assembramento, si deve restare a un metro l’uno dall’altro e bisogna indossare la mascherina, diventa complicato restare oltre un certo orario”.

Veniamo agli “affetti stabili”, che sono considerati “congiunti” là dove ci sia una stabilità di rapporto consolidato. Quindi, detto tra noi, due persone che stanno insieme da qualche mese, di consolidato hanno decisamente poco, comunque qui anche deve prevalere il buon senso e la propria coscienza.

Non deve essere facile, è comprensibile, per gli “affetti stabili”, ritrovarsi dopo qualche mese di quarantena e mantenere la distanza interpersonale, guanti e mascherine, ma questo è quello che impone il Dpcm, salvo che non ci si incontri in un luogo all’aperto e comunque rimanendo alla distanza di almeno un metro.

La regola rimane identica a quella della visita ai congiunti, come quella del poter andare nella seconda casa. Tant’è che alla domanda specifica se “può il mio fidanzato o la mia fidanzata venire da me e restare a dormire”, sempre la Questura di Alessandria risponde tassativamente di no. La visita dovrebbe essere di durata limitata e prevedere il ritorno al proprio domicilio entro la stessa giornata. In sostanza si può andare a trovare la propria fidanzata o il proprio fidanzato, anche in casa di uno dei due, ma solo nel caso in cui si tratti di “rapporto stabile e consolidato” e comunque senza restare a dormire.

Anche qui non solo dovrebbe prevalere il buon senso, ma anche la responsabilizzazione delle persone, che dopo queste eventuali visite probabilmente tornano in case o luoghi dove sono presenti o dove convivono con altre persone, non potendo a quel punto garantire a queste ultime la sicurezza dal punto di vista sanitario.



A ogni buon conto bisogna ricordare che comunque si deve fare autocertificazione per qualsivoglia spostamento e che dichiarare il falso sulle autocertificazioni è un reato penale che può farci rischiare il carcere da 1 a 6 anni.



In generale, e anche se chi è preposto al controllo utilizza spesso il metro del buon senso, non bisogna dimenticare che “dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni.

In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6.000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima”.

Ma qui, quello che rileva non è certo la pena verso cui va incontro l’eventuale trasgressore, quanto piuttosto la mancanza di responsabilità e di buon senso che, chi non rispetta le regole, ha verso il prossimo – e quindi anche nei nostri confronti e in quelli di chi sta leggendo – oltre che verso sé stesso.