Per i rifugi all'orizzonte una stagione all'insegna dell'incertezza: "Diamo inizio al confronto con le sezioni CAI"

Lo stato dell’arte lo ha descritto in poche parole Antonio Montani, vicepresidente generale del Club Alpino Italiano: «Brancoliamo nel buio. Senza indicazioni precise non è possibile lavorare concretamente per una apertura dei rifugi nell’estate».

Insieme a lui oltre quattrocento persone, per buona parte rifugisti, “caisti” e amministratori locali, hanno partecipato all’incontro via web organizzato il 7 maggio da UNCEM per parlare di rifugi alpini in epoca post Covid 19. Come hanno confermato tutti i relatori intervenuti, al momento qualsiasi previsione circa tempi e modalità di apertura delle strutture in quota è impossibile.

Le regole del gioco, è la speranza di tutti, dovrebbero essere definite nel Decreto del Presidente del Consiglio in uscita entro il prossimo 18 maggio. Un documento che per quanto riguarda la frequentazione della montagna e in particolare delle strutture di accoglienza dovrebbe tener conto delle indicazioni che i rappresentanti dei rifugisti hanno espresso nei gruppi di lavoro attivati da alcune realtà territoriali, come la Provincia di Trento, e dalle associazioni di categoria.