Quasi tutti in montagna con la mascherina: si indossa quando si incrociano altri escursionisti

In montagna con la mascherina. Ci sono arrivate, in questo primo weekend di montagne "riaperte" alle passeggiate, pur con limitazioni e prescrizioni, le immagini di tantissimi escursionisti, che hanno affollato i sentieri escursionistici delle vallate, in particolare quello che porta alla bellissima cascata del Pis del Pesio.

Il commento è stato praticamente sempre lo stesso: "Quasi tutti avevano con sè la mascherina e hanno rispettato il divieto di assembramento".

La foto che condividiamo è quella di due mascherine appese a pochi metri dal salto del Pis. Due giovani le hanno lasciate lì per andare sotto la cascata, scattare qualche foto per poi tornare a riprenderle. E' il comportamento che si sta diffondendo tra gli amanti della montagna. La mascherina non è il caso di tenerla sempre addosso, tantomeno quando si cammina, perché fortunatamente i sentieri di montagna non sono i Navigli a Milano.

Ma si mette quando si incrociano persone sui sentieri. Per rispetto e per la sicurezza di tutti.