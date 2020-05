Scene da “fase 2” a Bra nel primo weekend dopo il lungo lockdown

La “fase 2” dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus è cominciata. Restrizioni allentate, alcune attività riaperte, visite ai parenti permesse. Dopo alcuni giorni di studio della situazione, tanti braidesi hanno cominciato a riversarsi nei giardini, oppure in centro per andare a prendersi un caffettino al bar (rigorosamente take away).



Da un check sui gruppi di Facebook abbiamo trovato tante foto che immortalano il primo weekend al termine del lockdown, che ci ha rinchiuso in casa per circa 60 giorni tra maratone di Netflix e passioni sopite.



Per Manuela Palladino il ritorno a una parvenza di normalità ha il gusto di un cono gelato, mentre per Nicu Doina Bejinari, la libertà è colorata di verde ed è in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe. Infine Gianni Mattis ha fatto uno zoom sul traffico che non c’è in corso Garibaldi.



Questi alcuni post pubblicati dai braidesi che, tra mascherine e guanti, fanno da didascalia alle foto. Foto di rinascita, di ritorno alla vita e alla quotidianità, che racchiudono anche la forza ed il rispetto di una popolazione verso le norme governative.