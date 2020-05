Valdieri, i consiglieri Giordana e Caruso chiedono al sindaco la ricostituzione della Protezione Civile comunale

I consiglieri comunali di Valdieri, Guido Giordana e Daniele Caruso, hanno presentato al Sindaco un'interrogazione per richiedere la ricostituzione della Protezione civile comunale.

"In tutto il territorio nazionale tutte le associazioni di volontari si stanno prodigando per cercare di risolvere tante criticità e soprattutto aiutare le persone in difficoltà a causa dell’epidemia in corso.

Pertanto, non si riesce a comprendere i motivi del mancato coinvolgimento dei volontari della Protezione Civile di Valdieri, seppure negli anni scorsi si siano sempre mostrati pronti e affidabili in tutte le emergenze che si sono presentate sul territorio Nel mese di Gennaio 2019, il presidente dell’associazione Michele Panero ha presentato le proprie dimissioni, e con la rendicontazione del bilancio l’associazione è stata chiusa. Da allora l’Amministrazione comunale non ha trovato modo di ricostruire il gruppo comunale di Protezione Civile. Si tenga conto che è a disposizione un pick-up polisoccorso dotato di modulo antincendio (l’ultima volta che è stato visto all’opera veniva usato come idrante per innaffiare i fiori), locali, rimessa e varie attrezzatura. Se si fosse pensato per tempo all’importanza dell’utilizzo della Protezione Civile Volontari all’interno del Comune, Valdieri avrebbe potuto affrontare sicuramente meglio l’emergenza coronavirus, con persone preparate e dedite all’impegno. Con la loro interrogazione i consiglieri Giordana e Caruso chiedono che il Sindaco nel più breve tempo possibile ricostituisca il gruppo comunale di volontari della Protezione Civile".