Capre e pecore a Cuneo, per prendersi cura del verde: l'accoglienza del sindaco Borgna (VIDEO)

E' da qualche anno che, in questa stagione, chi normalmente prende l'ascensore panoramico di Cuneo si imbatte in decine e decine di ovini intenti a brucare l'erba delle ripe di via Porta Mondovì.

Stamattina hanno ricevuto il benvenuto e il grazie addirittura dal primo cittadino di Cuneo, Federico Borgna, che ha realizzato un video per mostrare alla cittadinanza il loro arrivo, anche in questo 2020 così anomalo. Perché la natura non si è fermata e non si ferma.

Dei veri e propri volontari del verde che garantiscono la pulizia in modo ecologico e a costo praticamente pari a zero.

Sono di proprietà di una ditta di Demonte.

In queste settimane Borgna è rimasto in contatto con la cittadinanza facendo il punto della situazione, quotidianamente, mentre sorseggiava il caffè. Dall'inizio della fase2 i suoi video sono continuati, ma da vari angoli della città. E questa mattina lo ha fatto dall'area dell'ascensore panoramico, proprio per presentare questi efficienti volontari del verde pubblico cittadino.