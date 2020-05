In cucina con le ricette a spreco zero della Condotta Slow Food di Bra

Appassionati della filosofia Slow Food e della lotta allo spreco stiamo parlando con voi.

In questa ricetta vogliamo riciclare le bucce della frutta da non considerare scarti, bensì ingredienti importantissimi per l’alto contenuto di fibre (anche più della polpa).

Allacciate i grembiuli e prepariamo una deliziosa confettura con le bucce delle mele che siamo sicuri non mancheranno nella vostra dispensa. Per una buona riuscita, utilizzate la frutta non trattata del Mercato della Terra e assicuratevi di aver lavato con cura la superficie di ciò che andrete ad utilizzare (io ho usato le mele, ma sono indicate anche pere, pesche…).



Scaldate in un pentolino 4 bicchieri di acqua, 4 cucchiai di zucchero e le bucce di 4 mele, lasciando cuocere fino a quando il composto non sarà diventato denso. Prima di spegnere aggiungete un pizzico di cannella ed è fatta!



Potrete consumare questa inedita confettura fresca oppure conservarla in barattoli da cuocere a bagnomaria. Dopo questa idea semplice e veloce avete ancora intenzione di buttare via le bucce di frutta?