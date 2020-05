Agricoltura: si accelera il pagamento dei rimborsi per le spese assicurative agricole agevolate

Sarà possibile accelerare ulteriormente il pagamento dei rimborsi relativi alle spese assicurative agricole agevolate previste dal Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) grazie ai provvedimenti governativi adottati per fronteggiare l’emergenza Covid-19. I ritardi lamentati dagli agricoltori piemontesi, e in particolare della provincia di Cuneo, per il triennio 2015-2017 interessano solamente le domande per le quali i richiedenti hanno chiesto il riesame e che sono ora in via di risoluzione conclusiva. I dati relativi all’avanzamento delle domande di aiuto, sia nel numero e sia nei valori delle diverse annualità, risultano perfettamente in linea con quelli nazionali.