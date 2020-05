Bra, da stasera traffico deviato per lavori alla rotonda di via Cuneo e via Vittorio Veneto

A partire dalle ore 18 di oggi martedì 12 maggio e fino alle 24 di domani, mercoledì 13 maggio, sarà chiusa per lavori di sostituzione della tubazione acquedotto la rotatoria posta all'incrocio tra via Vittorio Veneto, via Cuneo e via fratelli Carando a Bra.

Per permettere l’intervento - eseguito a cura di Tecnoedil - il traffico proveniente da Alba in direzione Bra verrà deviato su via Cuneo, così come la viabilità proveniente dalla stazione e da via fratelli Carando.



Il traffico proveniente da via Cherasco e da Roreto sarà deviato in via Turati, via Adige e via Isonzo, mentre i mezzi pesanti dovranno obbligatoriamente transitare sulla salita del Bergoglio. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate con appositi cartelli, a cura della ditta esecutrice dei lavori.