L’Unitre di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano rimanda le lezioni a settembre

L’Unitre di Savigliano sospende l’attività anche a Monasterolo Savigliano e Marene a causa delle difficoltà legate alla sicurezza durante la fase 2 dell’emergenza da Covid-19. Così come avviene per i servizi nelle scuole di ogni ordine e grado anche le attività delle Università per anziani son quindi rinviate a settembre.

“Non ci sono i margini di sicurezza per riaprire i plessi scolastici. Pertanto la ripresa di tutte le attività didattiche sarà rinviata a settembre” scrivono dall'Amministrazione di Savigliano.

L’Ufficio Cultura di Savigliano provvederà poi a rimborsare gli iscritti delle lezioni non avvenute e a riconteggiare i compensi dei professori.

Per portare avanti anche in questo difficile periodo l’obiettivo principale dell’Unitre ovvero essere un momento di incontro e di socializzazione fra persone che vogliono conoscere la cultura in ogni sua sfaccettatura, è nata una pagina Facebook dell’Università delle Tre Età sulla quale è possibile pubblicare pillole di curiosità, video, recensioni di libri e altri contenuti per stimolare la curiosità degli iscritti.