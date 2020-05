Mondovì: riapre oggi il centro raccolta rifiuti di via Trento

Da quest'oggi, martedì 12 maggio, è nuovamente accessibile il centro raccolta rifiuti di via Trento, a Mondovì: l'annuncio è giunto direttamente dai rappresentanti del Consorzio Acem, che hanno trasmesso al Comune monregalese le informazioni necessarie in merito alle modalità di accesso da parte degli utenti e alle tipologie di rifiuti conferibili.

"In questa fase di progressiva riapertura, i privati cittadini potranno conferire esclusivamente rifiuti ingombranti e sfalci e/o potature, mentre le utenze non domestiche il cui codice Ateco rientri tra quelli delle attività consentite potranno conferire i rifiuti differenziati prodotti.

In particolare, per i cittadini sarà possibile accedere al centro di raccolta solo in caso di situazioni di criticità che potrebbero causare problemi ambientali o sanitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allergie, marcescenze, cattivi odore, autocombustione) e solo nel caso in cui tali rifiuti non siano conferibili attraverso il normale servizio di raccolta attivo nel proprio Comune di residenza".