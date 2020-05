RipartenzaResponsabile: riaprono le isole ecologiche a Cuneo

Proseguono le riunioni quotidiane del Centro Operativo Comunale impegnato a gestire tutti gli aspetti legati all’emergenza sanitaria in città.

In accordo con il Consorzio Ecologico del Cuneese si segnala che da lunedì 18 maggio ripartirà la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. La consegna avverrà scaglionata in base alla lettera iniziale del cognome così da evitare assembramenti e lunghe attese.

Utenti residenti nel capoluogo

Ritiro presso la sede del Cec in Via Cascina Colombaro 55 - Cuneo, ingresso lato Euronics (orari: dal lunedì dal venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, sabato 8.30 alle 13)

· Lettere A e B che erano stati convocate nel mese di marzo prima dell’interruzione e che non sono riusciti a rifornirsi possono recarsi in qualsiasi altra data

· Lettere D, E, F, G, H, I, J, K, L dal 18 al 23 maggio

· Lettere M, N, O, P, Q, R dal 25 al 30 maggio

· Lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dal 1° al 5 giugno (2 giugno chiuso)

· Utenze non domestiche dal 1° al 5 giugno

Utenti residenti nelle frazioni Oltrestura (Confreria, Cerialdo, Passatore, San Pietro del Gallo, Madonna dell’olmo, Roata Rossi, Ronchi, San Benigno)

Ritiro presso l’area ricreativa dell’Associazione Amici di Confreria, Via San Damiano Macra (orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 13)

· Lettere A-B 8 giugno

· Lettere C, D, E, F, G 9 giugno

· Lettere H, I, J, K, L, M 10 giugno

· Lettere N, O, P, Q, R, S 11 giugno

· Lettere T, U, V, W, X, Y, Z 12 giugno

· Utenze non domestiche 13 giugno

Utenti residente nelle frazioni Oltregesso (Borgo San Giuseppe, Bombonina, Madonna delle Grazie, Spinetta, Roata Canale, Tetti Pesio)

Ritiro presso l’Acli-Oratorio di Via Lesegno 6 a Borgo San Giuseppe (orari: dal lunedì al venerdì 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 13)

· Lettere A, B, C 16 giugno

· Lettere D, E, F, G, H, I, J, K, L 17 giugno

· Lettere M, N O, P, Q, R 18 giugno

· Lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z 19 giugno

· Utenze non domestiche 20 giugno

Da lunedì verranno riaperte anche tutte le isole ecologiche nei consueti orari e modalità (senza prenotazione). Si raccomanda recarsi a scaricare solo in casi di assoluta necessità, rimandando i conferimenti non urgenti, così da evitare lunghe attese e code. L’accesso è consentito per due utenti massimo alla volta, obbligatorio rispettare le distanze di sicurezza e indossare mascherine e guanti.