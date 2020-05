Alba, ottava vittima in città, ma i "positivi" calano a quota 25: -17 nell’ultima settimana

L’ottava vittima (erano 7 quelle registrate venerdì scorso), ma anche un sensibile calo delle persone "attualmente positive", in una settimana passate da 42 a 25, e uno speculare incremento dei guariti, che sempre negli ultimi sette giorni sono cresciuti da 25 a 40.



Sono i numeri dell’emergenza Covid tra i residenti di Alba, secondo l’abituale aggiornamento fornito dal Comune.



“Cresce il numero dei guariti e scende quello dei contagiati – conferma il sindaco Carlo Bo -. Purtroppo però si è registrato ancora un decesso in città. Alla famiglia dell’ottava vittima albese vanno le nostre più sentite condoglianze. A tutti i cittadini invece chiediamo di continuare ad essere attenti. Solo comportandoci in modo responsabile possiamo pensare di poter ripartire senza subire nuove battute d’arresto”.



Si ricorda che è obbligatorio per tutti i cittadini sull’intero territorio regionale l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine o i soggetti che interagiscono con i predetti.