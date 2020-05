Coronavirus: a Mondovì messe aperte ai fedeli soltanto dal 25 maggio

La Diocesi di Mondovì consente la presenza dei fedeli alle Sante Messe soltanto a partire da lunedì 25 maggio 2020: è la decisione assunta in queste ore dal vescovo monregalese, monsignor Egidio Miragoli, il quale, considerata la situazione del Piemonte in materia di Coronavirus, ha voluto (dopo un confronto con vicari e parroci) posticipare ulteriormente la riapertura delle chiese.

Il vescovo, nel documento ufficiale, ha indicato le motivazioni alla base della scelta: in primis, "la necessità di un atteggiamento di grande prudenza, in attesa di una più precisa valutazione degli effetti positivi, o meno, determinati dall'avviamento della Fase 2". Sono state inoltre tenute in considerazione "le numerose prescrizioni igienico-sanitarie richieste e che, di fatto, permetterebbero a pochi fedeli di poter partecipare alle celebrazioni e le difficoltà che ne deriverebbero per la gran parte delle nostre comunità di adempiere a tutte le misure di contenimento, quali: la distanza tra le persone, le protezioni, lo scaglionamento dei fedeli, il controllo".

Secondo monsignor Miragoli, le misure obbligatorie penalizzano e snaturino l'esperienza della partecipazione all'Eucaristia ed è dunque preferibile attendere qualche giorno in più prima di tornare in chiesa. "Nel frattempo, raccomando ai presbiteri di continuare a incentivare e sostenere la celebrazione domestica del Giorno del Signore, nell'ascolto della Parola e nella preghiera. Si continui altresì ad assicurare la diffusione via streaming della celebrazione della Messa, e di altri momenti di preghiera, alimentando anche così la fede e il legame comunitario".

Vi sarà tuttavia "un'unica eccezione, nelle modalità consentite e concordate: sarà la celebrazione presso il Santuario di Vicoforte dell 24 maggio, solennità dell’Ascensione e giorno del tradizionale pellegrinaggio. In tale occasione rinnoverò, a nome della Diocesi, il Voto fatto dai miei predecessori, con l'impegno, nel prossimo decennio, a vivere l'annuale pellegrinaggio come solenne rendimento di grazie alla Vergine Maria Regina del Monte Regale per la protezione che anche in questa circostanza non ci ha fatto mancare".