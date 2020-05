Coronavirus, dalla Fondazione CRT 12 ambulanze e mezzi per la Protezione Civile nel Cuneese

Fondazione CRT ha destinato 12 ambulanze e mezzi per la Protezione Civile alla provincia di Cuneo: si tratta di 9 pick up e veicoli, assegnati nell’ambito del bando “Mezzi per la Protezione Civile”, e 3 ambulanze, completamente attrezzate, in funzione grazie al piano straordinario messo in campo da Fondazione CRT per far fronte all’emergenza coronavirus.

Le autoambulanze sono state richieste dalla Croce Verde Saluzzo, Croce Rossa Italiana Cuneo e Croce Rossa, mentre i mezzi per la Protezione Civile andranno al Nucleo Provinciale di Protezione Civile ANC Cuneo, Comune di Cuneo, Squadra AIB di Demonte, Unione del Fossanese, Comune di Guarene, Associazione Proteggere La Morra, ANA sezione di Mondovì, Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Racconigi, ANA Sezione di Saluzzo.

Fondazione CRT ha destinato finora 3 milioni di euro per l’acquisto di nuove ambulanze, mezzi e attrezzature ospedaliere, e sostiene il ponte aereo della filantropia italo-cinese per il trasporto e la consegna di materiali medico-sanitari urgenti, difficili da reperire non solo in Italia, ma anche sul mercato internazionale. Fondazione CRT, inoltre, ha offerto alla città e alla Regione una parte delle OGR di Torino per l'apertura dell’ospedale temporaneo da un centinaio di posti letto per pazienti di lieve e media entità.