È scattata la ‘fase 2’, ma non avete voglia di uscire? Potreste soffrire della "sindrome della capanna"

Il lockdown è finito e siamo ufficialmente entrati nella ‘fase 2’ dell’emergenza Coronavirus. Restrizioni allentate, molte attività riaperte, visite ai parenti permesse. Bene, siete contenti? No? Allora potreste soffrire della ‘sindrome della capanna’, quella paura di uscire da casa che “In individui predisposti aumenta il rischio di sviluppare psicopatologie e disturbi dell’adattamento”.

A dirlo è la Società italiana di psichiatria (Sip), secondo la quale sarebbero oltre un milione gli italiani colpiti da un’ondata di ansia e frustrazione da ritorno alla normalità. Come avvenuto dopo il crollo delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

Niente di grave, sia chiaro. Succede solo che questa ritrovata (seppur parziale) libertà, galvanizza alcuni e spaventa altri. Per superarla servono gradualità e piccoli cambiamenti quotidiani. L’isolamento sociale forzato di queste ultime settimane, vissuto davanti alla finestra in tuta e pantofole ci ha regalato una sensazione di protezione e sicurezza a cui è difficile rinunciare.

Insomma, i neuroni del nostro cervello non possono mai stare tranquilli. Per capire meglio le emozioni che stanno condizionando una buona parte della popolazione, abbiamo interpellato la dottoressa braidese Laura Mondino, esperta di neuroscienze e comportamenti umani, che non manca mai di regalarci perle degne di essere incorniciate a fianco di un Picasso.

Dottoressa, siamo nella ‘fase 2’ come dobbiamo comportarci?

“Con responsabilità e coraggio nel non trascurare sintomi che possono indicare un eventuale malessere psicologico, che può manifestarsi quando si sta fuori casa o in compagnia degli altri. Ci sono dei segnali che non devono essere sottovalutati, ma affrontati coraggiosamente per riconnetterci al mondo vero e reale che sarà la nostra vita post-Coronavirus”.

Coronavirus e lockdown quali gli effetti della quarantena?

“Innanzitutto la paura di ritornare alla vita di sempre. La quarantena ci ha imposto di analizzare la nostra quotidianità e, per molti, questo si è rivelato traumatico. Abbiamo scoperto che molte delle persone (e delle cose) che ne facevano parte, non ci interessano; che il lavoro a cui ci siamo abituati, non ci ha mai resi pienamente soddisfatti; che molte delle decisioni che abbiamo preso non erano quelle giuste per noi; così come scoprire che alcuni degli amici che frequentavamo non ci sono mancati in quarantena, anche se credevamo indispensabili. Insomma, il lockdown potrebbe aver messo in discussione vecchi equilibri, che tanto in equilibrio non erano. La paura è, quindi, quella di ricadere negli schemi precedenti, ma anche quella di decidere di cambiarli pur non sapendo come”.

Che cos’è la ‘sindrome della capanna’?

“Un’altra sicurezza che si va frammentando è quella che ci ha regalato la casa in cui siamo rimasti chiusi durante la quarantena. Se da un lato ci ha protetto, dall’altro ci ha reso più fragili. Tecnicamente, lo stress eccessivo che ci assale davanti alla prospettiva di lasciare la sicurezza della propria casa e tornare alla normalità precedente prende il nome di ‘sindrome della capanna’. Le nostre case sono diventate un rifugio, ci hanno tenuto al sicuro dal contagio. E ricominciare a uscire, là fuori dove il mondo è cambiato, non è facile”.

Quali fattori entrano in gioco in questo caso?

“Diversi fattori alimentano la voglia di rimanere confinati. Primo fra tutti il rifiuto di vedere (e accettare) che i propri riferimenti sono mutati: uscire significa prendere atto di com’è cambiato il mondo che si conosceva: città semi deserte, negozi chiusi, persone con mascherina e guanti. La nuova realtà può disorientare”.

Qualche esempio?

“Pensiamo ai mezzi pubblici: una ricerca rivela che l’idea di prendere i mezzi pubblici spaventa il 41% della popolazione, mentre il 39% ha paura di avere contatti ravvicinati (a meno di un metro) con altre persone. Solo l’8% è totalmente privo di timori riguardo le prime uscite post quarantena. Anche la voglia di vacanza è scemata. Secondo un’indagine di Confturismo-Confcommercio, solo il 20% degli italiani vorrebbe fare le valigie appena l’emergenza sanitaria sarà conclusa, il 57%, dichiara che, anche dopo la fine dell’emergenza, non si muoverà, mentre il 32% farà vacanze, ma di 2 o 3 giorni, e senza allontanarsi troppo dalla propria residenza”.

Ci saranno ricadute anche sul modo di approcciarci al lavoro?

“La rivista scientifica The Lancet, un vero punto di riferimento, prevede fenomeni di assenteismo, perdita della produttività e ‘burnout’, parola di origine anglosassone che letteralmente significa esaurimento, crollo. Fenomeni che, nel 2001, avevano riguardato la zona di Ground Zero e, successivamente, le aree focolaio di Ebola e SARS. A pagare le conseguenze peggiori, all’epoca, furono le unità militari e i dipendenti delle aziende circostanti nel caso del crollo delle Torri Gemelle e per le epidemie il personale ospedaliero. Circa il 10% di quest’ultimo ha riferito, infatti, sintomi depressivi elevati fino a tre anni successivi dallo stato di quarantena, spesso segnati da un aumento di consumo di alcol e di ricerca di ‘evasione’. Un rischio che molti del personale sanitario impegnati nella lotta al Covid-19 potrebbero già star correndo. Con essi, gli under 30, i bambini, gli anziani e, più in generale, quanti già in condizioni precarie, come disabili, poveri o persone vittime di disturbi legati alla sfera psicologica. Riflessioni non nuove, ma che, tuttavia, trovano ancora impreparate istituzioni e società”.

Come cambia, invece, il rapporto con gli altri?

“Per ognuno di noi, l’altro è diventato pericolo e salvezza in un’interdipendenza che abbiamo tentato di costruire dai nostri balconi, finendo presto, però, per stigmatizzarla, a causa della nostra predisposizione al sospetto e alla caccia all’untore. Di colpo, i nostri punti di riferimento sono mutati, gli amici sono diventati estranei per decreto, le città si sono svuotate dei soliti rumori. Senza preavviso, il quotidiano si è riscoperto diverso, tra pareti che prima vivevamo troppo poco e ora decisamente troppo e basta. Impossibile, allora, non sentirsi destabilizzati. Impossibile non aver paura adesso che ci dicono di ricominciare, anche se a piccole dosi e non cadere nella pericolosa spirale del ‘meno esco, meno avrò voglia di uscire e meno avrò voglia di uscire, meno mi sentirò al sicuro’. Un fenomeno per nulla raro e che già nel post 11 settembre aveva causato uno stallo emotivo in molti americani. All’epoca, come oggi, la zona comfort si era sgretolata attorno all’io, costretto a ridimensionarsi in una società repentinamente messa in discussione”.

Come possiamo affrontare tutto questo al meglio?

“Tre consigli. Prima di tutto credendo nelle nostre capacità. Se lo vogliamo, siamo perfettamente in grado di non tornare ai vecchi collaudati schemi e mantenere parte di quella nuova routine a cui ci siamo abituati di recente. Secondo: impariamo il gioco del sottrarre. Teniamo con noi le persone (e le cose) importanti e lasciamo andare chi non lo è, ciò che non lo è più o non lo è mai stato. E non stanchiamoci mai di cercare quello che veramente ci è mancato. Terzo: ricordiamoci che nessuno si salva da solo. Poche settimane fa, era stato papa Francesco in una piazza San Pietro vuota e inedita a dircelo. In quei giorni, ci sentivamo particolarmente fragili. L’esperimento sociale stava appena avendo inizio e se, da una parte, l’idea di rinnovamento ci spaventava, dall’altra, ci incoraggiava ad attendere fiduciosi la normalità. Oggi, invece, ci ritroviamo a fare i conti con una società che è cambiata e che, nei fatti, non è cambiata come avevano promesso, come speravamo e, forse, credevamo. Però, possiamo provare a trasformare un problema in un’opportunità e far sì che questo periodo non sia solo un tempo rubato, ma un tempo investito, facendo qualcosa che ci renda davvero felici”.

Le scelte sono infinite. Dipende solo da noi.