Fase 2, Regione Piemonte approva finanziamento a fondo perduto per le autoscuole

La Regione Piemonte ha approvato il finanziamento a fondo perduto anche per le attività delle autoscuole, che rientra nel credito di 7,5 milioni per le microimprese attivato dall’ente di Piazza Castello per le aziende in difficoltà dopo il lockdown per l’emergenza Covid-19. “Siamo riusciti ad inserire anche le scuole guida, in quanto da due mesi lamentano enormi difficoltà per le attività corsistiche sospese”, dichiarano soddisfatti il vicepresidente, Sergio Cozza, ed il segretario della sezione autoscuole, Christian Filippi, della Confarca (confederazione che rappresenta le scuole guida italiane).

“Siamo orgogliosi come Confarca di aver partecipato al tavolo tecnico istituito dalla Regione perché siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento – aggiunge Filippi – Ringraziamo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore ai Rapporti con società a partecipazione regionale, Fabrizio Ricca, e l’onorevole Elena Maccanti, Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, per la sensibilità dimostrata ed aver raccolto il nostro appello”.