Il Papa ha pregato per gli infermieri: “Hanno dato esempio di eroicità. E alcuni hanno dato la vita”

“Preghiamo oggi per gli infermieri, le infermiere, uomini, donne, ragazzi, ragazze che fanno questa professione, più di una professione, è una vocazione, una dedizione. Il Signore li benedica, in questo tempo della pandemia hanno dato esempio di eroicità. E alcuni hanno dato la vita”.



Lo ha detto papa Francesco nell’introduzione della Messa celebrata a Casa Santa Marta questa mattina (martedì 12 maggio), che continua a essere trasmessa in diretta (ore 7) su Rai 1, Tv2000 e in streaming su Vatican News, come segno di vicinanza ai fedeli in questo tempo di Covid-19.



Più tardi, durante l’omelia, commentando un passo del Vangelo (Gv 14,27-31), Bergoglio ha parlato di ‘pace’, quella del mondo che “ti isola dagli altri, un po’ egoista e costosa, perché è provvisoria e sterile”. Aggiungendo: “La pace che dà Gesù è un’altra cosa, è una pace che ti mette in movimento, non ti isola, ti fa andare dagli altri, crea comunità, crea comunicazione. Quella del mondo è costosa, quella di Gesù è gratuita, è un dono del Signore”.



Infine un aneddoto: “Ho ricevuto una lettera di un sacerdote, mi ha detto che io parlo poco del Cielo, che dovrei parlarne di più. E ha ragione. Per questo oggi ho voluto sottolineare questo, che la pace, questa che ci dà Gesù, è una pace per adesso e per il futuro, è il cominciare a vivere in Cielo, con la fecondità del Cielo. Non è anestesia. L’altra sì, tutti anestetizzati con le cose del mondo. E quando la dose di questa anestesia finisce, ne prendi un’altra, un’altra e un’altra... Questa è una pace definitiva, feconda e anche contagiosa”.