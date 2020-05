Monviso in Movimento torna con un nuovo appuntamento in modalità webinar: si parlerà di Covid e di socioassistenziale

Continuano gli appuntamenti in modalità webinar organizzati sulla piattaforma meet.google.com dall’Associazione Monviso in Movimento in collaborazione con Monviso Giovani, Apice e Lista civica Cuneo Solidale Democratica.

“Abbiamo pensato a questi appuntamenti in videoconferenza per continuare il lavoro di rete sul territorio - dice il presidente di Monviso Alberto Valmaggia -. Gli incontri molto partecipati ci stimolano a proporre nuove iniziative”.

Dopo i primi partecipati incontri con Franco Chittolina, “Unione Europea ad una svolta? A settant’anni dalla Dichiarazione Schuman” e Maria Claudia Bodino “Dati: bene comune”, il prossimo appuntamento è per venerdì 15 maggio. Alle 20.45 Giancarlo Arneodo, presidente del Consorzio socio assistenziale del cuneese parlerà di “Covid e socio assistenziale… e domani? L’impatto oggi e come cambiano le prospettive per il futuro”. Modera Marco Fino.

E’ possibile seguire il seminario sul pc copiando nel browser l’indirizzo https://meet.google.com/akv-eaxz-aon. E’ anche possibile collegarsi con lo smartphone scaricando prima l’applicazione.