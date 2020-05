Oggi è la Giornata mondiale dell'Infermiere. Semplicemente: grazie!

Nella ricorrenza della Giornata Mondiale dell'infermiere nell'anno del Covid, che si celebra oggi 12 maggio, la professione si riscopre forse cambiata e più che mai indispensabile.

Vengono chiamati eroi o angeli in camice bianco, sono persone che hanno scelto il mestiere di salvare altre vite.

A loro va la riconoscenza di tutti. Grazie!

Il 2020 è un anno molto significativo per la professione: non solo per questa infausta pandemia ma anche perché ricorrono i 200 anni dalla nascita di Florence Nightignale, la madre dell'infermieristica moderna.

I NUMERI DEL COVID IN ITALIA

Sono circa 12 mila gli infermieri contagiati, 39 i deceduti, di cui 4 suicidi. E l'emergenza non accenna a diminuire. Diceva Florence Nightingale: "L’infermieristica non è semplicemente tecnica, ma un sapere che coinvolge anima, mente e immaginazione”.

L'OMAGGIO DI BANSKY AGLI INFERMIERI

“Grazie per tutto quello che fate. Spero illumini un po’ il posto, sebbene sia solo in bianco e nero”. Qualche giorno fa il celebre street artist Banksy ha donato all’ospedale di Southampton un bellissimo quadro che rimarrà esposto per qualche mese e poi sarà venduto per beneficienza. Il quadro rappresenta un bambino che lascia nel cesto dei giocattoli Batman e l’Uomo Ragno per scegliere un nuovo supereroe: un’infermiera con il grembiule della Croce Rossa, la mascherina e un mantello.