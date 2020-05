Prendere la laurea al tempo del Covid-19 a Bra: dal design ad ingegneria passando per scienze strategiche

L’emergenza Coronavirus ha cambiato tutto, anche le nostre abitudini. Niente baci e abbracci, niente strette di mano, smart working, scuola e laurea online. Già, la laurea. Da sempre, la discussione della tesi è un momento unico ed emozionante. Per diversi studenti braidesi che sono diventati ‘dottori’ in epoca di Covid-19, lo sarà ancora di più.

Questi i nomi degli altri neolaureati pubblicati finora, che fanno da didascalia alle foto: Elisa Marconetto, laureata in Chimica e tecnologia farmaceutiche; Federico Taricco, laureato alla Magistrale in Interior e product design; Roberta Osella, laureata in Scienze strategiche; Beatrice Barchi, laureata in pittura all’Accademia Albertina di Torino; Angelica Testa, laureata in Scienze della Formazione Primaria; Federica Lavuri, laureata in Terapia della neuro psicomotricità dell’età evolutiva; Erjona Preka, laureata in Infermieristica presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ di Novara; Francesca Faccio, laureata in Marketing e Scienza della Comunicazione; Matteo Dellavalle, laureato in Design del prodotto Industriale al Politecnico di Torino; Cinzia Galliano, laureata in Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa; Mattia Gandolfi, laureato in Ingegneria dell’autoveicolo al Politecnico di Torino; Emanuele Modena, laureato in Ingegneria dell’ambiente e del territorio; Carlotta Guerra, laureata in Lingua e Culture per il Turismo a Torino; Matteo Cristino, laureato in Matematica presso l’Università - dipartimento di Matematica ‘Giuseppe Peano’ di Torino; Anna Bernocco laureata in Infermieristica; Marta Morino, laureata in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi.